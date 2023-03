IN OFFERTA friggitrice ad aria MULTIPIANO e MULTIFUNZIONE

Un prezzo così basso per un prodotto così grande e utile non si era mai visto. Acquista ora su Amazon la mega friggitrice ad aria Black+Decker.

Così grande e ad un prezzo così piccolo non si era mai vista! Stiamo parlando della mega friggitrice ad aria Black+Decker con una capacità di ben 12 litri. Ma la cosa di cui non ci si capacità è il prezzo, ora la puoi acquistare su Amazon a soli 139,99 euro più di 20 euro in meno rispetto al costo originario.

La friggitrice ad aria Black+Decker è enorme, multifunzione, multipiano e dotata di utilissima accessori

La friggitrice ad aria che ti proponiamo oggi in offerta ha una potenza di 1700W e una capienza di 12 litri, una cosa mai vista per questa tipologia di elettrodomestico. Questa è dotata di un sistema di circolazione rapida di aria calda a temperatura costante che ti consente di friggere, grigliare, cuocere, riscaldare senza, o con pochissimo, olio e ottenere una frittura gustosa e sana, con il 99% di grassi in meno.

Puoi scegliere tra 8 programmi preimpostati con i quali è possibile: cucinare pesce, frutti di mare, pizza, patatine, carne, verdure, così come arrostire un pollo e persino disidratare la frutta. E disponi di ben 12 litri di capacità per arrostire, cucinare, disidratare, cuocere e friggere tantissimi tipi di alimenti per tutta la famiglia e anche di più.

Questa friggitrice Black+Decker è dotata di touch screen digitale facile e intuitivo da usare. Puoi regolare sia il tempo di cottura, fino a 6 ore, che la temperatura tra i 40 e i 200ºC. Con segnale acustico di fine cottura, impugnatura cool-touch e piedini antiscivolo. Inoltre incluse nella confezione anche:

2 griglie per il forno

vassoio per il grasso

maniglia per estrarre le griglie

cestello per friggere

girarrosto.

Tutti gli accessori sono facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Cosa aspetti? I pezzi rimasti stanno andando a ruba perché un prezzo così basso per un prodotto così grande e utile non si era mai visto. Acquista ora su Amazon la mega friggitrice ad aria Black+Decker.

