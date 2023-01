In cucina con Moulinex, ad un prezzo da urlo

Non perdere le funzioni del robot da cucina Moulinex Click & Cook, e divertiti ad impastare, cuocere, e gustare

Per le tue preparazioni, punta sulla qualità, e scegli strumenti professionali, come quelli del calibro di Moulinex. Con Click & Cook, il robot da cucina multifunzionale, potrai creare piatti strepitosi. Sei curioso di scoprire il prezzo di questa fantastica invenzione? Te lo dico io, che ho trovato un’offerta da urlo su Amazon: con un risparmio del 35%, il robot da cucina sarà tuo a soli 389,99€. Non ci credi? Corri sul sito e guardalo con i tuoi stessi occhi.

Non hai molta ispirazione in cucina? Non temere, perché non Click & Cook avrai ben 600 ricette da cui prendere spunto, per realizzare delle prelibatezze da gustare da solo o in compagnia. Sarà facile e divertente, e sarai supportato dalla qualità di uno dei marchi leader nel settore degli elettrodomestici per cucina.

Click & Cook, il tuo tesoro multifunzionale in cucina

32 funzioni tutte racchiuse in un solo strumento, versatile e pratico da utilizzare. Cuoce, mescola, frulla, impasta, sbatte, tritaghiaccio, sminuzza, macina, cuoce al vapore, e non solo. Avrai, integrata, anche una bilancia, per essere super preciso nelle dosi delle tue preparazioni.

Il recipiente è abbastanza capiente da preparare piatti per tutta la famiglia, e grazie al display touch screen, puoi leggere con facilità la ricetta che scegli, e seguire il procedimento passo dopo passo.

Click & Cook è dotato di 10 programmi automatici, di cui uno di autopulizia. Inoltre, nella confezione, troverai anche sette accessori: lama, frusta, sbattitore, cestello per la cottura al vapore interno/esterno, spatola, tappo dosatore. Grazie al vano ultracompatto salvaspazio intelligente puoi riporre tutti gli accessori con facilità all’interno del recipiente di cottura stesso.

Un robot intelligente, pratico, dalle tante funzioni, adatto a tutti, anche a chi è alle prime armi con la cucina. Non sai ancora cosa regalare alla tua compagna per San Valentino? Il tuo lui ama stare ai fornelli, e vuoi rendergli il tutto più semplice e divertente? Click & Cook di Moulinex è un’ottima idea regalo, sia per lei che per lui, per chiunque ami la cucina, e abbia voglia di mettersi alla prova.

Non aspettare ancora, lo sconto potrebbe terminare. Vai su Amazon, ed acquista il robot da cucina Moulinex, e scatenati a suon di prelibatezze. Basta solo un click: Click, Cook, e gusta.