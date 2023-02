IMPERDIBILE: Samsung Galaxy Note20 RICONDIZIONATO a meno 273 euro

Puoi risparmiare ben 273 euro acquistando ora su Amazon il Samsung Galaxy Note20 Ultra ricondizionato nella fantastica colorazione Mystic Bronze.

Vuoi sostituire il tuo vecchio smartphone con uno di ultima generazione ma senza spendere troppo? La soluzione è acquistare un prodotto ricondizionato. Abbiamo scovato per un Samsung Galaxy Note20 Ultra ad un prezzo davvero ottimo. Su Amazon puoi acquistarlo spendendo solamente 716 euro, risparmiando ben 273 euro rispetto al costo di altri rivenditori.

Quello che ti arriverà a casa è uno smartphone praticamente come nuovo, completamente funzionante, dalle condizioni eccellenti e dal design unico e inconfondibile. Questo prodotto è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Samsung Galaxy Note20 Ultra, caratteristiche ottime e design davvero unico e inimitabile

Questo Samsung Galaxy Note20 Ultra ricondizionato ha un display eccezionale e prestazioni altissime, e poi la colorazione Mystic Bronze è davvero stupenda.

Questo smartphone presenta:

isplay 6,9″ QHD+ / 1440 x 3200 PX

tripla fotocamera con fotocamera 108 MPX ƒ/1.8 e frontale 10 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.73 GHz

RAM 12 GB

Memoria Interna 256 / 512 GB Espandibile

Batteria 4500 mAh

Android 10.

Questo smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Inoltre questo prodotto avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo. Infine lo smartphone è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto.

Cosa aspetti? Puoi risparmiare ben 273 euro acquistando ora su Amazon il Samsung Galaxy Note20 Ultra ricondizionato nella fantastica colorazione Mystic Bronze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.