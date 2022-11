Impastatrice planetria Bosch SCONTO Black Friday del 48%

Sconto del 48% per l'impastatrice planetaria Bosch su Amazon.

L’impastatrice planetaria è un must have nelle case italiane, soprattutto per poter cucinare come professionisti delle pietazie deliziose. Ed oggi, in occasione del Black Friday, troviamo l’impastatrice planetaria di Bosch ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 129€. Così potrai risparmiare ben 120€ rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare questa meravigliosa impastatrice planetaria Bosch con lo sconto del 48%, dovrai aggiungerla al tuo carrello Amazon. Poi al momento del pagamento finale, questo articolo risulterà scontato in maniera automatica.

Cucina come un professionista con l’impastatrice planetaria Bosch

L’impastatrice planetaria firmata Bosch ti permetterà di cucinare in maniera professionale. Dal design moderno e dal colore grigio, perfetta per qualsiasi tipo di cucina.

Questo modello Bosch possiede un motore molto potente, in grado di sviluppare fino a 900W. Potrai cucinare con ben sette modalità e con la funzione Pulse, le quali di permetteranno di fare tutte le preparazioni semplici, di mescolare, montare in modo semplice e veloce.

Inoltre, questo robot da cucina è in grado di lavorare in maniera ottima tutti gli ingredienti presenti con il suo movimento planetario 3D. Un’ottima capacità e praticità grazie al sistema EasyArmLift, il quale permette di sollevare il braccio dell’impastatrice senza fare troppi sforzi.

Una planetaria molto semplice da pulire, la quale verrà fornita con altrettanti accessori da pasticceria, ed ognuno potrà essere lavato in lavastoviglie. Possiede una ciotola da ben 3,9 L, quindi perfetta per ogni tipologia di impasto. Inoltre, potrai controllare la velocità in maniera del tutto elettronica.

La potente impastatrice planetaria firmata Bosch, potrà essere acquistata con lo sconto del 48%, in occasione del Black Friday. In offerta su Amazon a soli 129€. Per tutti gli utenti di Prime sarà garantita una spedizione molto veloce e ovviamente senza ulteriori costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.