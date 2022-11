Impastatrice Planetaria 1500W: la migliore in OFFERTA su Amazon

L’impastatrice planetaria è perfetta per impastare, mescolare e montare qualsiasi impasto. Oggi, è possibile trovare l’impastatrice planetaria 1500W HOWORK ad un prezzo mai visto,in offerta solo su Amazon a soli 99,99€, risparmiando ben 100€.

Lo sconto sarà applicato automaticamente una volta inserito l’articolo nel proprio carrello di Amazon. Infatti, quando verrà effettuato il pagamento risulterà scontata di 100 euro.

Impastatrice planetaria di ottima qualità e perfetta per qualsiasi tipo di lavorazione

L’impastatrice planetaria è tutto ciò di cui si ha bisogno quando si vuole creare un impasto perfetto. L’impastatrice planetaria 1500W HOWORK possiede ben sei velocità ed una funzione pulse.

Perfetta per realizzare anche gli impasti più complicati e difficili. Spicca prima di tutte la caratteristica legata alla sua potenza, vale a dire di 1500W.

Inoltre, questo modello dalle sei velocità, possiede anche un boccale da 8 litri, con doppio manico in acciaio inossidabile. Di grande capacità, in grado di mescolare l’intero impasto in un solo lotto. Si può impastare sino a 2 kg di impasto alla volta. Possiede inoltre, un controller, il quale consente di lavorare in maniera lenta o più veloce le ricette.

L’impastatrice planetaria 1500W HOWORK, alla sua base, possiede ben 6 ventose, perfette per rendere il lavoro più sicuro, in modo che si possona fissare bene al bancone. Senza tralasciare, il mixer per uova, il quale oltre ad avere una cintura decorativa in acciaio, ha anche una luce LED. Semplice da pulire ed utilizzare. Con l’impastatrice riceverai alcuni accessori, tra cui, il gancio per impastare, la frusta, il separatore per albume, coperchio, raschietto.

Un’impastatrice di ottima qualità, in offerta solo su Amazon a soli 99,99€, con uno sconto super per un prodotto di questo calibro. Per chi è abbonato ad Amazon Prime, sarà garantita la consegna veloce senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.