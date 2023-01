Immortala ogni momento, con il treppiede per smartphone

Il treppiede per smartphone Cirycase è perfetto da portare sempre con te, per non perdere neanche uno dei momenti da immortalare

Grazie al treppiede per smartphone di Cirycase, facile da portare con sé e da montare, puoi avere sempre a disposizione un supporto per il tuo cellulare, per scattare foto e riprendere momenti indimenticabili. Lo trovi su Amazon, in offerta del 14%. Acquistalo ora, e lo pagherai solo 23,99€.

La sta estensione fino a 142 cm, il treppiede Cirycase ti consente di avere una visione più ampia. Inoltre, pesa solo 560 gr e, quando viene richiuso completamente, è lungo solamente 44 cm. Questo accessorio, dunque, è facilmente trasportabile ovunque, così da permetterti di tirarlo fuori nel momento del bisogno.

Ciak, si gira: il treppiede per smartphone multifunzionale

Grazie al telecomando remoto Bluetooth, questo treppiede per smartphone ti permette di scattare selfies o foto di gruppo facilmente da una distanza fino a 10 m. Questo telecomando ha una batteria al litio da 60 mAh di lunga durata, che permette di scattare più di 3000 selfie con una sola carica.

Il treppiede per smartphone è dotato di 3 serrature a scorrimento rapido, in modo da espandersi facilmente da 51cm a 142cm, per soddisfare le richieste di varie altezze per le tue fotografie.

Ricopri ogni angolo e superficie, grazie alla rotazione di 360°. Potrai avere una visuale completa, senza disperdere dettagli e momenti importanti.

Realizzato in lega di alluminio di alta qualità e materiale ABS, il treppiede ha gambe più larghe e spesse, che forniscono una maggiore stabilità, resistenza al vento e agli urti.

Puoi portarlo con te nei tuoi viaggi, negli eventi importanti, ma anche nella quotidianità, per immortalare ogni istante e rivivere un’emozione unica attraverso il rewatch di video e foto.

Acquistalo ora su Amazon, e divertiti a scattare e a filmare le tue avventure, i tuoi momenti speciali. Se ordini il treppiede per smartphone Cirycase ora, potrai avere uno sconto del 14%. Non perdere questa occasione.

