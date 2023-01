Immagini mozzafiato con il DRONE professionale SANROCK U52

Tutti invidieranno le tue foto e sui social farai il pieno di like e condivisioni. Acquista ora su Amazon il drone professionale SANROCK U52 ad un piccolissimo prezzo.

Vuoi fare delle foto e dei video dall’alto mozzafiato raggiungendo panorami che nessuno può inquadrare? Per farlo ti serve un drone professionale ma che tu possa usare semplicemente e oggi noi abbiamo proprio quello che fa per te, un prodotto dalle alte prestazioni ma dal prezzo davvero basso. Acquista ora su Amazon il drone SANROCK U52 con uno sconto speciale- Ti costerà solamente 67,52 euro.

Un prezzo davvero bassissimo per un drone professionale con telecamera in HD, video in diretta, modalità testa in giù e capovolgimento 3D.

Per foto e video davvero pazzesche da postare sui social non puoi proprio fare a meno del drone professionale SANROCK U52

Un drone professionale che possono usare anche persone alle prime armi e principianti del genere. Dotato di videocamera HD 1080P integrata con angolo regolabile di 90° e trasmissione FPV in tempo reale che ti consente di avere la visuale in prima persona sull’app del tuo smartphone.

Questo drone è davvero fantastico perché può eseguire capovolgimenti e rollio a 360°. E poi puoi definire un percorso di volo esatto sulla mappa dell’app e avere delle esperienze di volo davvero uniche e spettacolari. Puoi farlo volare spostando lo smartphone su o giù con il sensore di gravità che consente al drone di seguire la direzione del telefono. Questo drone professionale esegue inoltre l’Auto Hovering, questa modalità garantisce un volo stazionario e costante nell’aria a una certa altitudine e consente di scattare foto e video aerei davvero mozzafiato da una prospettiva praticamente impossibile.

Se la batteria del trasmettitore o del drone è scarica, il trasmettitore emetterà un allarme. Inoltre, quando il drone supera la distanza di 100 metri, il trasmettitore emetterà un allarme, in questo caso potrai quindi premere il pulsante di ritorno a casa per recuperare il drone. Facilissimo da usare, dispone di 2 interruttori di velocità, quello a bassa velocità è adatto a bambini e principianti mentre quello ad alta velocità si consiglia ad adulti e operazioni professionali. Una batteria può supportare circa 10-13 minuti di volo.

Tutti invidieranno le tue foto e sui social farai il pieno di like e condivisioni. Acquista ora su Amazon il drone professionale SANROCK U52 ad un piccolissimo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.