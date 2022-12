Illumina le Festività: CANDELE sostenibili a lunga DURATA

Le candele a lunga durata dai buonissimi profumi che illuminano casa tua rispettando l'ambiente.

Le lucine ci sono, l’albero pure, gli addobbi, le palline, il nastro colorato, i fiocchi, gli adesivi natalizi… Ma non manca qualcosa? Si, proprio le candele, davvero fondamentali per ricreare lo spirito del Natale. Acquista Subito le WoodWick candele profumate a lunghissima durata. Le Candele di grande qualità della WoodWick sono proprio adesso in SCONTO, su Amazon, del 49%.

Puoi acquistare questo magnifico prodotto per la tua casa a solo 31,99 euro anziché 62,90 euro. Arricchisci la tua vita con questo prodotto di alta fattura, sostenibile e dai profumi meravigliosi.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, fondamentale in questo periodo denso di acquisti.

Acquistando questo meraviglioso prodotto per la tua auto hai l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Le Candele a lunga durata che aiutano l’ambiente e illuminano la tua casa

La WoodWick ha realizzato questo prodotto in una confezione regalo che comprende tre candele medie a clessidra nelle fragranze White Tea & Jasmine e Spiced Blackberry, in raffinate decorazioni in alluminio per un effetto superlativo.

La fragranza White Tea & Jasmine ispirata al tè bianco che si combina al gelsomino, con note ispirate al cedro rosso e alla rosa. La fragranza Spiced Blackberry si ispira a more e cannella con tocco di vaniglia. Le fragranze sono testate per garantire una diffusione e una profumazione adeguata all’ambiente circostante. Le candele illuminano almeno 60 ore, quindi avrete 180 ore di illuminazione a zero costi a favore della sostenibilità e del risparmio energetico.

Desideri avere delle meravigliose candele profumate? Vuoi anche rispettare l’ambiente illuminandoti con la giusta fonte eneRgetica? Allora acquista subito le WoodWick candele, in SCONTO su Amazon per il periodo natalizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.