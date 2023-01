ILLUMINA la tua vita con la fantastica LUCE LED Ouila Ricaricabile

La luce led che illumina il tuo armadio o le zone poco illuminate della tua casa, rendendoti la tua vita più semplice.

Il tuo armadio è troppo buio e ogni volta che scegli qualcosa da mettere devi accendere la torcia del telefono? Rischi spesso di non vedere il gradino in fondo alla scala perché non c’è abbastanza luce? Illumina i tuoi ambienti con la LUCE LED OUILA: acquista subito a -20% al prezzo di soli 19,97 euro.

La LUCE LED OUILA, con potenza fino a 6500K, illumina il tuo armadio, la tua scala e i punti bui della casa senza abbagliare ed è super comoda poiché è dotata di sensore di movimento grazie al quale – impostando la modalità AUTO – non avrai bisogno di cercare l’interruttore visto che si accenderà automaticamente ad ogni movimento, anche a distanza di 3 metri, e si spegnerà entro 20 secondi da ogni passaggio risparmiando energia.

Oltre alla funzione automatica, puoi scegliere se tenere la luce sempre accesa semplicemente impostandola su ON oppure se tenerla sempre spenta cliccando su OFF. In più puoi regolarne la luminosità in modo da avere l’illuminazione più adeguata alle vostre esigenze.

Ecco come puoi illuminare la tua vita a casa tua

Creata in lega di alluminio di alta qualità antiruggine e dotata di batteria al litio, la LUCE LED è leggera e portatile oltre che facilmente ricaricabile tramite cavo USB in appena 4-5 ore. Ha inoltre una durata sensazionale: può essere usata infatti fino a 80.000 ore!

Installarla sarà un gioco da ragazzi grazie al magnete integrato che vi permetterà di posizionarla su qualsiasi superficie in ferro. In alternativa, la LUCE LED UOILA arriverà insieme ad un foglio di ferro e nastro adesivo consentendovi di collocarla ovunque vogliate. Grazie a questo comodo sistema, staccarla sarà altrettanto facile permettendovi di utilizzarla anche come torcia di emergenza.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Hai bisogno di luce per illuminare il corridoio buio? Vuoi anche tu alzarti la notte senza il rischio di inciampare? Acquista subito LUCE LED OUILA a un prezzo super.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.