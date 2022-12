Illumina la tua casa con questa lampada SMART senza FILI

La lampada smart da comodino che hai sempre sognato per casa tua. La trovi su Amazon ad un prezzo top.

Sei stufo delle solite luci tradizionali e vuoi innovare l’ambiente di casa con qualcosa di nuovo e anche smart? Oggi, dovresti dare un’occhiata a questa lampada smart senza fili di Görvitor ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 19,04€.

Se vuoi rinnovare l’ambiente di casa, oltre che alle solite aggiunte, potresti pensare anche ad una luce smart. Sei sei stufo delle classiche luci che ti fanno sempre spendere un sacco, dovresti provare questa lampada smart, oggi la trovi ad un prezzo top. Con tanto di sconto del 17%. Ti basterà aggiungere il prodotto al carrello e al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente.

La lampada smart da comodino che hai sempre sognato per casa tua

Basta spendere sempre un sacco per le luci di casa, soprattutto in questo periodo difficile. Oggi, trovi questa lampada smart da comodino che potrai posizionare ovunque vorrai in casa tua. Dal design semplice ed essenziale.

Questo modello utilizza un pannello a sfioramento super sensibile, il quale può essere toccato senza alcun intoppo. Il suo touchpad possiede anche molte funzioni e un display a led.

Tu potrai creare la luminosità perfetta grazie all’attenuazione illimitata della luce notturna. Ti basterà toccato + o – per aumentare o diminuire la luminosità del prodotto. Ma non solo, questo modello ha anche ben tre modalità e otto colori diversi.

Possiede anche un ottimo timer intelligente, quindi ti permette di impostare il timer per spegnere la lampada in maniera automatica. Possiede una batteria ad altissima capacità, che ti permetterà un utilizzo anche piuttosto lungo, senza interruzioni.

Basta spendere sempre troppo con le classiche lampadine per la casa, oggi, trovi questa lampada smart di Görvitor ad un prezzo mai visto prima. In offerta su Amazon, con tanto di sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.