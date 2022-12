Illumina il tuo makeup con lo specchio per il trucco con luce

Lo specchio per il trucco con luce WEILY è la soluzione ideale per truccarsi ovunque, anche quando c'è poca luminosità attorno a te

Se vuoi avere una resa perfetta del makeup, hai bisogno di un’ottima luce. Spesso però, le luci artificiali non danno i risultati sperati. Con lo specchio per il trucco con luce non avrai più alcun tipo di problema. Ora, lo trovi in offerta su Amazon a soli 36,99€, e puoi riceverlo prima di Natale, se lo ordini subito.

La superficie di WEILY lo specchio per il trucco con luce è progettata con rivestimento UV. Costruito in materiale ABS, resistente e vetro eco compatibile. A differenza di altri prodotti economici, questo specchio di alta qualità è più elegante e lucido, garantendo la migliore esperienza.

Le funzioni dello specchio per il trucco WEILY

Mentre in posizione 1X lo specchio permette di vedere in grandezza reale, in posizione 2X e 3X puoi vedere tutti i dettagli del trucco, dei capelli e del viso, ed è ottimo per applicare l’eyeliner, il mascara.

La barra luminosa LED illumina perfettamente il viso, senza proiettare ombre o falsare l’immagine riflessa. Anche nelle situazioni buie o di scarsa luminosità può permettere di creare un sofisticato aspetto. E’ uno specchio che fa scena e vi permette di truccarvi bene anche la sera.

Lo specchio per il trucco con luce ha un design triplice e smontabile, e può essere regolato con 180 gradi orizzontali, per garantire un angolo di visione confortevole. Si regge su una base circolare, nella quale puoi riporre i trucchi giornalieri di cui non fai mai a meno.

Lo specchio ha due modalità di utilizzo: una con 4 batterie AAA (non incluse), l’altra con il cavo USB (cavo USB incluso) , offrendo maggiore comodità, anche in situazioni di emergenza, e portandolo sempre con sé, in viaggio ed in vacanza.

Acquista lo specchio per il trucco con luce, e fai un regalo alle amanti del makeup. È un’ottima idea per creare un look anche quando si ha poca visibilità. Se lo ordini ora, lo riceverai prima di Natale, giusto in tempo per mettere un tocco di originalità sotto l’albero.