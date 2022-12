Illumina il Natale risparmiando, con la catena luminosa per interni ed esterni

La catena luminosa Moxled illumina il tuo Natale e la tua abitazione, sia dentro che fuori, in totale sicurezza, con una resa invidiabile

E’ finalmente arrivato il periodo dell’anno in cui esagerare non è un reato. Natale ti fa venire voglia di mettere luci ovunque, è perché le lucine ti migliorano l’umore e ti scaldano il cuore. Grazie alla catena luminosa Moxled, ora in offerta su Amazon, potrai illuminare l’esterno e l’interno della tua casa, donandole un effetto super glow. Risparmia il 35%, ed acquistala a 21,59€.

La catena luminosa comprende ben 350 LED, e il cavo di alimentazione è lungo 5M. In questo modo, potrai illuminare giardino o balconi, in tutta tranquillità. Inoltre, ciascuna luce natale esterna è dotata di una spina di sicurezza maschio e una femmina; il facile collegamento da un capo all’altro consente di raggiungere fino a 3 fili (massimo 1050 LED, 105m). Potete facilmente appendere o posizionare le luci ovunque e colorare le vostre serate con i colori queste lucine.

Un Natale di mille colori grazie alla catena luminosa Moxled

Le luci natalizie hanno un’impostazione del timer: 6 ore. La luce si accende per 6 ore quando si preme il pulsante 6h e si spegne per 18 ore. La catena luminosa natalizia da esterno rimane memorizzata con l’ultima modalità di impostazione, e non è necessario, dunque, reimpostarla ogni volta. Queste luci natalizie da esterno possono resistere a qualsiasi condizione atmosferica, compresi i giorni di pioggia e di neve. Grazie alla funzione impermeabile IP44, le luci natalizie possono funzionare all’aperto tutto l’anno e sono la scelta migliore per la decorazione di interni ed esterni. (L’alimentatore non è impermeabile e deve essere tenuto asciutto quando viene utilizzato all’aperto).

La catena luminosa ti permette di scegliere tra 8 modalità di illuminazione: combinazione, onda, sequenza, slog, run/flicker, dissolvenza lenta, flicker/flicker e luce continua.

La catena luminosa Moxled è l’addobbo che non può mancare nella tua casa. Acquistala, ed utilizzala come preferisci: in ogni caso, potrai respirare lo spirito delle feste in ogni momento della giornata.

