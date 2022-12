Il tuo polso diventerà multifunzionale, grazie all’Apple Watch Series 6, ad un prezzo IMBATTIBILE

L'Apple Watch Series 6 è l'accessorio intelligente che darà al tuo polso la possibilità di adempiere a più funzioni, contemporaneamente

Sei un appassionato di tecnologia ed ami i gadget con più funzioni? L’Apple Watch Series 6 ti stupirà. Puoi acquistarlo subito, su Amazon, con lo sconto del 30%, ed iniziare a godere immediatamente delle sue abilità.

Apple Watch Series 6 ti dà la possibilità di monitorare la tua salute, la tua attività di fitness, di mantenere sempre accesa la tua connettività, e di personalizzare l’accessorio per renderlo ancora più tuo.

Il futuro al polso, con Apple Watch Series 6

Per una vita più sana, attiva e connessa, scegli l’orologio intelligente targato Apple. Misura il livello di ossigeno nel sangue, e tiene d’occhio il ritmo cardiaco. Controlla, inoltre, quanto ti muovi su un display Retina always-on ancora più brillante, anche in pieno sole.

Registra tutti i tuoi allenamenti, anche in piscina o al mare. Prenditi cura del tuo sonno, per affrontare al meglio ogni giornata, grazie all’app Sonno. Con Apple ECG potrai farti un elettriocardiogramma direttamente al tuo polso, quando e dove vuoi. Inoltre, con l’App Livelli O2, puoi misurare e tenere sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue. I parametri salutari dell’orologio non sono da intendersi a scopo diagnostico, come strumento di autodiagnosi, ma sono dati a puro scopo di fitness e benessere generale.

Resta sempre connesso, ricevendo messaggi, chiamate, notifiche, ma anche ascoltando musica, con Apple Music. Inoltre, grazie ai nuovi quadranti personalizzabili, puoi dare un tocco personale al tuo orologio, creando un look su misura per te. L’orologio è in acciaio inossidabile, e il cinturino è bianco, ma puoi intercambiarlo quando vuoi, scegliendo il colore che meglio si adatta ai tuoi outifit. Apple Watch richiede iPhone 6s o successivo con iOS 14 o successivo.

Acquista ora l’Apple Watch Series 6, e divertiti a scoprire tutte le sue funzioni. Ora, con l’offerta Amazon, può essere tuo a soli 549,00€.