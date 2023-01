Il trucca bimbi anallergico skin friendly

Vuoi affidarti a colori delicati, skin friendly e perfetti per ogni età? Scegli il kit trucca bimbi anallergico in promozione su Amazon

La settimana più colorata dell’anno si sta avvicinando: è tempo di mascherarsi, il carnevale sta arrivando! E chi, più dei bambini, è felice di trascorrere queste giornate piene di allegria e di colori? Per loro, Amazon ha un’offerta che non si può rifiutare, e che ho scovato appositamente per voi. Il kit trucca bimbi anallergico, con un coupon del 10% di sconto.

Che sia per carnevale, per halloween, per una festa di compleanno, ma anche per un baby shower, questi trucchi sono perfetti anche per le pelli più sensibili.

Un mondo di colori, che rispetta la pelle: kit trucca bimbi anallergico Gibot

Nella confezione, troverai 16 colori, vivaci, e atossici: nero, bianco, grigio, azzurro, blu scuro, verde chiaro, verde scuro, verde erba, giallo, tono della pelle, arancione, rosso, marrone, rosso rosa, viola chiaro, viola scuro.

Divertiti a creare trucchi e maschere insieme ai tuoi bambini, oppure utilizza il trucca bimbi per adornare il tuo pancione, se sei in attesa. I colori sono sicuri, anallergici, non sono tossici. Tutti i componenti del kit sono composti da una cera a base d’acqua e una pasta colorata con ingredienti adatti alla pelle più sensibile e non irritanti, né per i più piccoli, né tantomeno per le donne in gravidanza.

Nelle feste, attività del face painting è quella più attesa dai bambini, perché possono trasformarsi nel loro personaggio preferito dei cartoni animati, e divertirsi ad interagire con gli altri invitati. Affidarsi a colori sicuri fa in modo che anche i genitori si sentano tranquilli di lasciare i loro figli sbizzarrirsi con i trucchi.

Amazon ha creato questo coupon del 10% per incentivarti ad acquistare un prodotto di qualità, a ridosso del carnevale, per permettere ai più piccoli, ma anche ai più grandi, di divertirsi in sicurezza, rispettando la propria pelle. Approfittane ora, e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.