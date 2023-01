Il Tostapane TOP DI GAMMA che scalda anche le brioche IN OFFERTA su Amazon

Preparare la colazione o lo spuntino per tutta la famiglia sarà un gioco da ragazzi!

Avrete a disposizione toast croccanti e brioche sempre calde grazie al Tostapane marcato Philips, ad oggi in offerta speciale su Amazon con un sconto conveniente del 17%.

Sfruttando la promozione, potrete acquistare l’elettrodomestico multifunzionale a soli 27,99 euro con spedizione gratuita e consegna anche presso i punti di ritiro adibiti.

Tostapane Philips: caratteristiche e funzionalità

Da sempre il marchio Philips è sinonimo di garanzia grazie ai suoi elettrodomestici multifunzionali dalle alte prestazioni.

Il Tostapane Daily Collection in offerta garantisce toast dorati e croccanti ogni giorno grazie alle sue due fessure per fette spesse o sottili adatte a qualsiasi formato di pane. È dotato di otto impostazioni di doratura tra cui scegliere per ottenere il risultato migliore in base alle vostre esigenze e a quelle di tutta la famiglia.

La modalità d’uso è semplicissima: con la funzione di riscaldamento il pane è pronto in un attimo, mentre la funzione di scongelamento consente di tostare anche il pane congelato in un’unica operazione. Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al pulsante di arresto che interrompe la tostatura in qualsiasi momento e lo spegnimento automatico che protegge l’apparecchio da eventuali cortocircuiti.

Per non farsi mancare nulla, il tostapane ha una griglia integrata che può essere sollevata con un tocco. In questo modo riscaldare panini, brioche e dolci sarà un gioco da ragazzi e potrete preparare la colazione e lo spuntino per tutta la famiglia in un attimo.

L’elettrodomestico è anche super facile da pulire: il vassoio raccoglibriciole rimovibile si svuota e si lava anche in lavastoviglie, mentre il coperchio antipolvere mantiene le fessure pulite tra un utilizzo e l’altro.

Approfittate al più presto dell’offerta Amazon per non perdere un’occasione eccezionale: ad oggi il Tostapane marcato Philips è in promozione speciale con un sconto del 17% quindi a poco più di 27 euro con spedizione gratuita inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.