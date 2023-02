Il TOP DI GAMMA degli spazzolini elettrici a soli 26 EURO: corri su Amazon!

L'offerta speciale è limitata quindi approfittane il prima possibile!

Una buona igiene orale parte dallo spazzolino giusto, e noi non possiamo che proporvi il migliore in assoluto. Parliamo dello Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B, oggi disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 24%.

Potrete acquistare il top di gamma degli spazzolini elettrici a soli 26 euro, un prezzo piccolissimo per la marca più utilizzata dai dentisti nel mondo. La spedizione è gratuita e, se volete averlo già domani a casa vostra, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro mensili.

Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B: pulizia superiore garantita

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality Pro offre una pulizia superiore clinicamente testata rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

È dotato di una testina rotonda che circonda ogni dente rimuovendo fino al 100% di placca in più e garantendo una pulizia più profonda e allo stesso tempo delicata. È possibile scegliere tra tre modalità di spazzolamento a seconda delle proprie esigenze: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Super Delicata per un’esperienza incredibilmente soft.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al timer sul manico: con un segnale ogni 30 secondi indica il momento di cambiare la zona di spazzolamento e aiuta a spazzolare i denti per i due minuti raccomandati dai dentisti. Vi ricordiamo che lo spazzolino è ricaricabile con una batteria che offre comunque una durata lunghissima.

Per una pulizia efficace, i dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi: le setole Oral-B scoloriscono da verdi a gialle in base all’utilizzo individuale per indicare quando è il momento di cambiarle. Nel pacchetto in promozione troverete già una testina di ricambio, oltre al caricatore da portare comodamente anche in viaggio.

Approfittate al più presto dell’offertona Amazon: ad oggi lo Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B è disponibile con uno sconto bomba del 24%, quindi potrete acquistarlo a soli 26 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.