Il set di BIBERON pensato per ogni evenienza: PROMOZIONE da urlo

Il set di biberon NUK First Choice è la scelta adatta al tuo bambino, per rendergli il distacco dal sano meno traumatico e più piacevole

Prendersi cura dei più piccoli non è mai stato così semplice, con il set di biberon progettato per soddisfare i loro bisogni primordiali. Grazie all’offerta Amazon, potrai risparmiare il 37%, ed acquistare il set a soli 28,49€. Prendi al volo l’occasione, e non lasciarti sfuggire questa super offerta.

Ma non solo, Amazon propone anche altro, e non posso non condividere questa ulteriore possibilità di risparmio con te. Grazie all’acquisto periodico, potrai risparmiare un ulteriore 5/10%. Che aspetti? Ordina subito il set di biberon NUK e ricevilo a casa tua.

NUK First Choice pensa al bambino, con il set di biberon da 0 a 6 mesi

Nel set, troverai 4 biberon e 1 porta biberon. Il prodotto NUK è pensato appositamente per i più piccoli, perché studia e ricrea l’anatomia della della mamma, attraverso la forma di tettarella ortodontica. In questo modo, il neonato non sentirà in maniera forte il distacco con il seno materno, anzi, saprà adattarsi con facilità al biberon. È uno strumento necessario, dunque, per le neo-mamme, che stanno tentando di far avere al loro bambino un approccio con il biberon.

Inoltre, sarà più semplice controllare la temperatura del latte, perché la luce di controllo passerà dall’essere blu all’essere bianca, quando il calore supera una certa soglia. Così facendo, non dovrai più ricorrere a vecchi metodi utilizzati per controllare la temperatura, ma ci sarà una semplice luce a guidarti.

Ma non è finita qui, infatti questo fantastico set di biberon possiede un’altra peculiarità, e questo è un altro motivo per il quale non puoi lasciartelo sfuggire. I biberon sono dotati del sistema NUK Anti-Colic Air System, che riduce le coliche infantili causate dalla pericolosa ingestione di aria. Come se non bastasse, si aggiunge alla lista delle qualità per cui vale la pena acquistare questo set, il fatto che ogni biberon non contiene BPA ed è durevole.

Super offerta, super qualità, super rendimento: tutto questo è il set di biberon NUK, abbellito ed arricchito dalle divertenti raffigurazioni di Winnie The Pooh e dei suoi allegri amici. Non perdere questa promozione, e metti la salute e il benessere del tuo bambino prima di tutto, con NUK First Choice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.