Il segnale Wi-Fi del router non copre tutta casa? Problema risolto con soli 16 EURO!

Questo Ripetitore wireless assicura una connessione sempre stabile, forte e veloce

Il router di casa non riesce a coprire tutta casa e spesso vi ritrovate con una connessione troppo debole o addirittura senza linea? La soluzione c’è ed è anche super economica! Basterà utilizzare il Ripetitore Wireless marcato TP-Link, oggi in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 15%.

Potrete acquistare il dispositivo preziosissimo a poco più di 16 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro disponibili. Per velocizzare ancora di più i tempi, vi consigliamo di attivare gratuitamente un abbonamento Amazon Prime: così facendo l’apparecchio sarà a casa vostra domani stesso!

Mai più problemi di connessione a casa con il Ripetitore Wireless TP-Link

Il Ripetitore Wireless marcato TP-Link è uno strumento utilissimo per estendere la copertura Wi-Fi in tutta la casa o l’ufficio, fornendo un segnale forte e stabile anche nelle aree che il router non riesce a raggiungere.

Basterà inserire il range extender in una presa di corrente e procedere alla semplice configurazione. Grazie alla velocità wireless fino a 300Mbps potrete godervi streaming HD senza nessuna interruzione in qualsiasi momento. Lo Smart LED permette di individuare anche la posizione migliore per sfruttare al massimo la potenza dell’apparecchio: per ottenere ottime performance di estensione è consigliabile posizionarlo quando l’indicatore si trova tra la seconda e la terza tacca.

Il ripetitore è compatibile con tutti i router che supportano gli standard 802.11 b/g/n e la sua installazione è semplice e veloce. Sarà sufficiente premere il tasto WPS del router e il tasto di TL-WA850RE per configurare immediatamente la crittografia di sicurezza della rete.

Finalmente non avrete mai più problemi di connessione in qualsiasi punto della casa o dell’ufficio grazie al Ripetitore Wireless marcato TP-Link, oggi in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 15%. Il dispositivo è acquistabile a soli 16 euro quindi vi conviene approfittare subito della promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.