Il sacco c’è ma non si vede

Non utilizzare sacchetti di plastica che inquinano l'ambiente, ma per la tua spazzatura pensa green, ed utilizza i sacchetti biodegradabili

La raccolta differenziata ha fatto sì che tutti i rifiuti vegano divisi, a seconda del genere, in più sacchi. Purtroppo però, tutti i sacchetti in plastica, potrebbero inquinare di più l’ambiente. E dunque, quale potrebbe essere una soluzione? Utilizzare i sacchetti biodegradabili. Yorja ha creato dei sacchi perfetti per i tuoi rifiuti, e per rispettare il pianeta, ed Amazon li ha lanciati con un’offerta imperdibile. A soli 19,52€ avrai ben 240 sacchetti.

Ti sembra incredibile? Sappi che, con l’acquisto periodico, il prezzo diminuisce ancora, perché potrai acquistarli a soli 17,57€, e riceverli a casa in un arco di tempo che sarai tu a decidere, così da non rimanere mai senza.

Sacchetti biodegradabili Yorja, dalla parte del pianeta

I sacchetti per i rifiuti Yorja sono fatti di amido di mais e PBAT e si decompongono completamente in acqua, humus e anidride carbonica quando vengono messi in un ambiente di compostaggio.

Non c’è la minima traccia di plastica, neanche nel packaging, completamente di carta riciclata. Scegliendo di acquistare questo genere di sacchi, sceglierai di dare una mano all’ambiente, perché impedirai a milioni di buste di plastica di inquinare per anni ed anni il pianeta.

Non stiamo parlando di sacchetti biodegradabilità fragili, ma di prodotti arricchiti da una formula che li rende più resistenti, forti e durevoli.

Con loro, la spazzatura sarà al sicuro, e l’ambiente continuerà a respirare. Provali, e non te ne pentirai. Sono certa che, dopo l’acquisto singolo, sceglierai quello periodico, perché ti basterà poco per capire il valore e la qualità di questi sacchetti biodegradabili. Affrettati ad acquistarli, la spazzatura non si porta fuori da sola.