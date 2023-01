Il regalo PERFETTO per i tuoi bimbi a soli 10 EURO su Amazon

Con queste tavolette grafiche i piccoli di casa potranno sbizzarrirsi dando libero sfogo alla creatività!

Facili da usare, ecologiche ed economiche, le tavolette grafiche sono strumenti perfetti per far divertire bambini di varie età e, allo stesso tempo, per avvicinarli al mondo della tecnologia. Ad oggi su Amazon è disponibile la confezione da 2 Tavolette grafiche LCD marcata PERMUST in offerta bomba con uno sconto super conveniente del 33%.

Il pacchetto è acquistabile a soli 9,99 euro ed adatto ai piccoli dai 3 anni in su. La spedizione è gratuita ed è possibile velocizzare ancora di più i tempi di consegna attivando gratuitamente un abbonamento Amazon Prime.

Tavolette grafiche LCD: il regalo perfetto per i piccoli di casa

Libera la fantasia e la creatività dei tuoi bambini con queste tavolette grafiche in super offerta su Amazon. La confezione contiene 2 dispositivi di scrittura, uno di colore blu e l’altro rosa.

Adottando la più recente tecnologia LCD flessibile, lo schermo risulta più luminoso e più chiaro della maggior parte delle tavolette di scrittura. In più l’articolo utilizza la tecnologia sensibile alla pressione quindi è possibile tracciare linee di diverso spessore controllando il tocco.

Il consumo energetico è estremamente basso grazie in quanto per l’alimentazione basta una sola batteria ricaricabile. Con un peso di soli 210 g, la tavoletta risulta leggera e portatile così da essere trasportata all’aperto o durante i lunghi viaggi in auto o in aereo. Anche le dimensioni sono ridotte così da essere conservato anche in uno zaino o in una borsa da scuola.

Il bordo di scrittura a colori LCD ha un’elevata sensibilità alla pressione, mentre il pulsante di blocco sul retro del tablet aiuta a prevenire eccessivi utilizzi e a salvare la grafica dei bambini.

Ad oggi la confezione da 2 Tavolette grafiche LCD marcata PERMUST è disponibile in offerta bomba su Amazon con uno sconto super conveniente del 33%. Il regalo per bambini perfetto ad un prezzo davvero stracciato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.