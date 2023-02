Il REGALO che tutti i PAPA’ vorrebbero, a meno di 30€!

Premi, attendi, stappa: il cavatappi elettrico Fluano è il regalo perfetto per il papà e per gli amanti del vino

Sei in alto mare con il regalo per la festa del papà? Fortunatamente, Amazon è il regno dei suggerimenti e delle grandi occasioni. Se il tuo papà è un amante del buon vino, approfittane e regalagli il cavatappi elettrico, un prodotto originale e utile al tempo stesso, godendo anche di una doppia promo. Il 36% di sconto verrà maggiorato di un ulteriore 5%, grazie a un coupon da spuntare prima dell’acquisto. Affrettati, e non perdere questo sconto di oltre il 40% totale!

Oltre ad essere conveniente, perché potrai accaparrarti il prodotto a meno di 30€, questo cavatappi è stato scelto dai clienti Amazon come il migliore tra quelli venduti dal sito, perciò la qualità è assicurata.

Il cavatappi elettrico Flauno a un prezzo stracciato: ordinalo, e stappa

L’apribottiglie automatico ti consente di stappare in soli 8 secondi, premendo solo due pulsanti. Una volta aperta la bottiglia, non dovrai fare altre che gustare un buon bicchiere di vino, da solo o in compagnia.

Il set include un cavatappi elettrico, un tappo aspira aria per vino, un versatore per vino e un taglia-capsule. Il cavatappi è realizzato in plastica ABS e scocca in lega di alluminio. Quando è in funzione, il LED diventa blu. Questo magnifico set è perfetto per chi ama il vino e per chi adora stappare le bottiglie senza rischiare che il tappo si spezzi e rimanga all’interno.

Funziona con 4 batterie AA ricaricabili (incluse) e può aprire fino a 120 bottiglie con una singola carica. Utilizzare il cavatappi elettrico è anche più elegante, rispetto a quello classico. Darà un tocco in più alle tue cene, ai tuoi aperitivi.

Se non hai ancora in mente cosa regalare al tuo papà per la sua festa, non farti trovare impreparato, ed acquista subito questo prodotto targato Flauno. Lo sconto è da leccarsi i baffi, perché Amazon ti offre doppia promo. Con meno di 30€, potrai puntare sulla qualità e sull’efficienza. Non farti scappare questa promo bis, e corri sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.