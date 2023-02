Il prodotto Apple con i superpoteri: RISPARMIA con Amazon

Apple ha creato una bomba: il chip Apple M1 che darà una marcia in più al tuo Mac, in termini di velocità e potenza

Apple si lancia in una nuova dimensione e veste i panni del supereroe, creando un prodotto che rende più versatili e veloci i suoi dispositivi. Si tratta del chip Apple M1, ora in offerta su Amazon, a meno di 600€. Con un risparmio del 10%, potrai ricevere a casa uno strumento tutto da scoprire.

La promo Amazon è da cogliere al volo, e se non puoi o non vuoi pagare l’intero importo immediatamente, non temere, perché il sito ti dà la possibilità di pagarlo un po’ per volta, in pratiche e comode rate mensili.

Il chip Apple M1 che rivoluziona l’utilizzo dei dispositivi Apple

Questo chip Apple rende più funzionale qualsiasi computer, permettendoti anche di risparmiare. Come? Te lo spiego io! Se il tuo pc ha perso la sua velocità iniziale, non c’è bisogno di sostituirlo con un altro, sprecando denaro e materiali, ma puoi far rivivere il tuo vecchio prodotto grazie a questo chip, che ti sorprenderà.

Grazie alle sue dimensioni compatte, e all’ampia gamma di porte, il chip Apple M1 è ideale per diversi utilizzi, dal gaming alla grafica. Piccolo, ma grande, supporta fino a 16GB di memoria, e ha una grafica integrata addirittura 6 volte più veloce di altre. La CPU 8-Core è, invece, 3 volte più veloce delle generazioni precedenti.

La sua compatezza rimane invariata, ma all’interno le modifiche e i miglioramenti sono sostanziali. Questo chip salverà le prestazioni dei tuoi dispositivi Apple, rendendo il tuo Mac un vero e proprio numero uno.

Una potenza e una velocità del genere non l’hai mai vista in vita tua. E il tutto ad un prezzo così coveniente. Il marchio Apple è una garanzia in questo settore, e il costo del chip è proporzionato alla sua funzione. Se poi, aggiungi lo sconto Amazon, il tutto fa ancora più gola.

Per dare una svolta al tuo Mac, scegli il chip Apple M1, che mette il mantello da supereroe e trasforma il tuo ideale di velocità. Ti lascerà senza parole. Approfitta dello sconto Amazon, e non farti scappare questo piccolo, ma grande, prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.