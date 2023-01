Il PRIMO PRODOTTO GHD che liscia i capelli in pochi secondi è in SCONTO BOMBA!

Non avrai più bisogno del parrucchiere con questa spazzola lisciante top di gamma

I vostri capelli crespi vi fanno dannare ma siete sempre di fretta per fare un salto dal parrucchiere o utilizzare una piastra lisciante? Ad oggi su Amazon trovate in super offerta l’accessorio perfetto per voi e di cui non potrete più fare a meno! Parliamo della Spazzola lisciante marcata Ghd, scontata del 31% e quindi acquistabile risparmiando più di 50 euro sul prezzo di listino.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Procedendo con l’acquisto dell’articolo, è possibile anche effettuare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Piega come dal parrucchiere con la Spazzola lisciante Ghd

Dite addio ai vostri capelli crespi con questa Spazzola lisciante, il primo prodotto di Ghd che disciplina e liscia i capelli con facilità e in pochi secondi.

La tecnologia in ceramica con ionizzatore mantiene la temperatura costante di 185°, per garantire styling splendidi e dall’aspetto più sano. In più la combinazione e l’alta densità di setole corte e lunghe permette di lavorare su ampie sezioni di capelli, creando un risultato liscio e naturale.

L’utilizzo della spazzola è più semplice che mai: basterà collegarla ad una presa elettrica per poi pettinare i capelli come se fosse un accessorio tradizionale. Il risultato sarà perfetto e serviranno davvero pochi minuti per avere una chioma liscia come dal parrucchiere.

Per una rifinitura al top, vi consigliamo di perfeziona lo styling con un finish da salone con lo Spray ghd straight & smooth dotato di tecnologia avanzata per proteggere i capelli dal calore.

Fatevi un regalo preziosissimo ed approfittate al più presto dell’offertona Amazon: ad oggi la Spazzola lisciante marcata Ghd è scontata del 31% e quindi acquistabile risparmiando più di 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

