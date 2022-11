Il plaid riscaldabile di Imetec in PROMOZIONE: soli 49,99€ per il Black Friday

Il plaid riscaldabile Rowenta, che ti fa risparmiare sulla bolletta e riscalda le tue giornate

Riscalda i tuoi momenti di relax, con il plaid riscaldabile elettrico di Imetec. Potrai approfittare di una super occasione, ed acquistarlo scontato del 33%. Corri ad approfittare dell’offerta.

Tecnologia brevettata Adapto: il plaid riscaldabile Imetec offre prestazioni ottime in termini di rapidità, personalizzazione, comfort, sicurezza grazie al software in dotazione. L’accessorio possiede un sistema di sicurezza Electro Block con controllo elettronico e funzione di autodiagnosi ad ogni accensione.

Il plaid riscaldabile che rende più calde e morbide le tue giornate

Il plaid ha un rapido riscaldamento, con 6 temperature, e un timer di autospegnimento dopo 1-3-9 h. E’ fornito di comando digitale a led con regolazione automatica dell’intensità luminosa dei led. Grazie al suo consumo massimo di 150 watt, potrai risparmiare sull’energia, evitando sorprese in bolletta. La tecnologia Adapto sfrutta tutta la sua potenza di 150 watt per riscaldare velocemente il plaid e la riduce automaticamente una volta raggiunto il livello di calore desiderato. In questo modo puoi abbassare la temperatura della stanza e concentrare il calore su te stesso riducendo i consumi.

Il comando è removibile, per permetterti di lavare il prodotto, a mano o in lavatrice, a 30°C. Il plaid riscaldabile Imetec Adapto Velvet Square ti dà il piacere di godere di un tepore personalizzato, che ti avvolge in una coccola piacevolissima dove e quando vuoi: lo accendi, lo imposti e pensa a tutto lui adattando la temperatura a quella del tuo corpo e dell’ambiente.

A soli 49,99€, avrai un prodotto valido, comodo, pratico, utile. E’, sicuramente, un regalo che può far felici in molti, e con questa offerta sarai felice anche tu, perché risparmierai. Prendi al volo l’offerta di Amazon, ed acquista il plaid Imetec, per tenerti al caldo mentre lavori, o mentre ti godi attimi di relax sul divano di casa tua. In questo modo, risparmierai anche sui riscaldamenti, perché ci penserà la coperta a riscaldarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.