Il panno di bamboo soffice per la cura della tua pelle

Il panno in bamboo è perfetto per struccarsi, e per coccolare la pelle, perchè la rispetta e rispetta anche l'ambiente

La tua pelle ed il tuo viso sono la tua carta d’identità: prenditene cura con il panno di bamboo Your Vip Skin, ora in offerta su Amazon, se scegli l’acquisto periodico.

Scegliendo l’acquisto periodico, non solo risparmierai tra il 5 e il 10% sul prezzo di partenza, ma potrai beneficiare della qualità del panno fino a quando ne avrai voglia. La pelle va curata, sempre, dunque scegli per lei elementi e trattamenti naturali.

Your Vip Skin, il panno di bamboo multifunzionale

La confezione Your Vip Skin contiene 6 asciugamani multiuso in bamboo. Ogni asciugamano misura 25 x 20 cm, una dimensione ideale per un’ampia varietà di usi. Puoi lasciarne uno sulla toeletta del bagno per rimuovere il trucco e un altro in cucina, sostituendo gli stracci di cotone.

Questi asciugamani sono realizzati in fibra di bambù al 100% e sono super morbidi al tatto. Sono ideali per la pelle sensibile, come quella di neonati o bambini o per la pelle secca. Prenditi cura della tua famiglia con fantastici questi asciugamani.

Il bamboo biologico è il materiale migliore e più morbido da utilizzare sulla pelle del bambino senza causare irritazioni. Le salviette di bamboo premium sono le migliori per i bambini con pelle sensibile e una culla.

Ordina il panno di bamboo e scegli l’acquisto periodico per risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.