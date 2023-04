Il NOTEBOOK GAMING a 350€ in meno con il 27% di sconto!

Appassionati di gaming, questo annuncio è per voi: se state cercando un vero e proprio “mostro” di tecnologia in offerta imperdibile, oggi l’avete trovato. ASUS TUF Dash F15 costa ben 350€ in meno su Amazon SOLO OGGI! Con un prezzo speciale di soli 949,99€, risparmierete ben il 27% sul prezzo di listino. Non perdete l’occasione di aggiudicarvi un notebook potente e performante a un prezzo così vantaggioso.

ASUS TUF Dash F15 è un notebook ideale per gli appassionati di gaming e per chi cerca alte prestazioni in un dispositivo portatile. Grazie al processore Intel Core i7-11370H di 11a generazione, 16GB di memoria RAM DDR4 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB GDDR6 dedicati, questo notebook vi garantirà prestazioni fluide e veloci in ogni situazione. Inoltre, l’ampio display da 15.6 pollici Full HD (1920×1080) a 144Hz vi permetterà di immergervi completamente nei vostri giochi preferiti e di godere di un’esperienza visiva di alta qualità.

Ma non è tutto, il ASUS TUF Dash F15 è dotato anche di un SSD da 512GB PCIe NVMe M.2 che assicura tempi di avvio rapidi e accesso istantaneo ai vostri file e programmi.

La connettività è garantita dalle numerose porte, tra cui una porta HDMI 2.0b, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto DisplayPort 1.4 e Thunderbolt 4. Il sistema di raffreddamento ottimizzato e la tastiera retroilluminata RGB personalizzabile rendono questo notebook non solo performante, ma anche esteticamente accattivante e comodo da utilizzare.

