Il mondo in una scatola, con il mini PC NiPoGi, in super PROMOZIONE

Il mini PC NiPoGi ha il design compatto e pratico e il processore funzionale e veloce. Una combo da far perdere la testa

Vorresti portare sempre con te il tuo intrattenimento, ma anche il tuo lavoro, in viaggio o in vacanza? Ora, con il mini PC NiPoGi, è possibile. Lo trovi su Amazon, inun’occasione da prendere al volo: un coupon che ti permette di risparmiare ben 80€, più un ulteriore sconto del 5% se acquisti due articoli.

Il mini computer NiPoGi di circa 5.1 x 5.1 x 1.8 pollici, è alimentato da Intel Jasper Lake N5105 di 11a generazione, superiore del 30 % rispetto alle prestazioni del Celeron J4125 di decima generazione. Il dispositivo ha preinstallato il nuovissimo Windows 11 Pro, ma supporta anche il passaggio a Windows 10, Ubuntu o Linux.

Mini PC NiPoGi, il partner per il tuo divertimento

Il mini dispositivo possiede un processore di ultima generazione ed, inoltre, ti permette di avere una visuale in 4K, nitida e di qualità.

Grazie al suo design compatto, è leggero e pratico, per essere portato ovunque, in modo da divertirti, o lavorare, anche fuori casa, con facilità e senza ingombri.

Il mini PC NiPoGi è provvisto di una rete Wi-Fi 2.4/5G e Bluetooth 4.2, così da garantire una rete più veloce e stabile per una migliore esperienza di utilizzo e disponibile per collegare tipi di dispositivi Bluetooth, come tastiera e mouse.

Grazie alla ventola di raffreddamento, integrata nel dispositivo, che dissipa efficacemente il calore, la CPU funziona senza problemi, anche per lungo tempo.

Puoi divertirti con videogiochi, guardare film o serie tv, sbrigare pratiche lavorative. Il mini PC NiPoGi è un mini assistente, un mini compagno di svago. Potrai avere sempre tutto a portata di mano, grazie a lui.

Acquista il mini PC NiPoGi, approfittando del coupon Amazon che ti farà risparmiare ben 80€, e resta sempre connesso, in qualsiasi punto del mondo tu ti trovi.