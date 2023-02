Il Mixer TUTTOFARE della Kenwood ad un PREZZO MAI VISTO

Con un unico elettrodomestico potrete frullare, mescolare e tagliare tutti gli alimenti in modo perfetto e rapido!

Aspiranti chef in ascolto, ecco l’alleato che non può assolutamente mancare nelle vostre cucine! Si tratta del Mixer ad immersione marcato Kenwood, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 36%.

L’elettrodomestico multifunzionale e super versatile è disponibile a soli 66 euro e quindi potrete risparmiare ben 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mixer ad immersione Kenwood: tutte le funzionalità e gli accessori in dotazione

Il Mixer ad immersione marcato Kenwood è un elettrodomestico multifunzionale che permette di frullare, mescolare e tagliare gli alimenti in modo perfetto, rapido e senza difficoltà.

Il motore da 800 W è in grado di gestire anche gli ingredienti ed i composti più difficili da frullare, come la frutta ed i tuberi, così da ottenere zuppe e smoothie deliziosi. Grazie alla Tecnologia Triblade System le lame si muovono lungo tre diverse traiettorie, garantendo tre livelli di taglio per rotazione.

Il pulsante a velocità variabile è intuitivo e facilissimo da utilizzare, mentre la forma ergonomica del manico permette di azionare la funzione “Turbo” con una sola mano. Anche l’asta in acciaio inox può essere rimossa in un attimo grazie ad un facile aggancio a torsione.

Il mixer ha in dotazione una serie di accessori per la preparazione perfetta di ogni ricetta: una frusta a fili in acciaio inox per montare gli albumi e preparare soffici dessert con pan di spagna o pasta frolla; un bicchiere graduato da 0,75 litri con solido manico e coperchio gommato per versare facilmente e per poter conservare meglio il cibo lavorato; uno schiacciaverdure versatile con due setacci in metallo, per purè e passati cremosi; un tritatutto da 500 ml per tritare facilmente qualsiasi ingrediente.

Insomma, uno strumento così completo non può davvero mancare in cucina. Non fatevi scappare l’offertona di Amazon: ad oggi il Mixer ad immersione marcato Kenwood è disponibile con uno sconto eccezionale del 36%, compresa spedizione gratuita.

