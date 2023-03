Il Mini PC super potente lo paghi MENO DI 200 EURO: sconto valido per POCHISSIMI GIORNI

I coupon di sconto stanno per terminare quindi non c'è tempo da perdere!

Siete spesso in viaggio per lavoro e avete bisogno di avere sempre a portata di mano tutti i vostri file? Non avrete mai più problemi del genere con questo potentissimo Mini PC marcato Beelink, oggi in offerta speciale su Amazon grazie ad un coupon di sconto di 40 euro.

Potrete acquistare il dispositivo utilissimo a soli 199 euro compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out ma affrettatevi: la promozione è valida fino al 26 marzo, salvo esaurimento coupon disponibili!

Tutti i vostri file a portata di mano con il Mini PC Beelink

Il Mini PC Beelink in offerta su Amazon è dotato dell’ultimo processore Intel di dodicesima generazione: questo vuol dire che le prestazioni sono aumentate del 35% rispetto alla versione precedente e risultano ideali per tutte le attività generali di home office.

Il dispositivo è dotato di 8 GB di RAM e di una SSD da 256 GB che supporta fino a 2 TB consentendo di archiviare rapidamente anche i file più importanti. Il WiFi 5 permette di aprire i siti web in pochi secondi, guardare i film senza buffering e scaricare i file senza problemi, mentre sfruttando il Bluetooth 4.2 è possibile collegare mouse, stereo o cuffie evitando il disordine in ufficio.

In più questo mini computer supporta il display 4K UHD: ciò garantisce una risoluzione perfetta per l’intrattenimento domestico, i film e le videoconferenze. Potrete finalmente godervi la migliore esperienza di riproduzione e tutti i vostri film preferiti così come al cinema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.