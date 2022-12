Il miglior caffè come al bar, direttamente a casa tua: la macchina per caffè De Longhi in OFFERTA

La macchina per caffè De Longhi perfetta per un caffè italiano, appena macinato, direttamente a casa tua, anche con la funzione LatteCrema

Se sei un amante del caffè, e ti piace gustarlo bello denso e cremoso, come al bar, scegli la macchina per caffè De Longhi. Grazie alla sua professionalità, non dovrai più rinunciare ad un caffè di qualità solo perché non puoi prenderlo al bar. Goditi le colazioni come mai prima, a casa tua, con questo fantastico prodotto firmato De Longhi, ed approfitta dello sconto Amazon del 33%.

Porta in tazza un caffè dai chicchi macinati freschi grazie al macinacaffè integrato. Con la macchina per De Longhi, avrai 13 livelli di macinatura regolabili.

Lasciati sedurre dal lattecrema system della macchina per caffè De Longhi

L’esclusivo sistema brevettato LatteCrema System ti consente di preparare, al semplice tocco di un tasto, le tue bevande preferite con una schiuma di latte densa e cremosa alla giusta temperatura. Il dispositivo ha la funzione “MY” per personalizzare ogni bevanda, definendone aroma, quantità di caffè e latte. Il Gruppo infusore compatto e removibile rende facile la pulizia dell’interno macchina. Inoltre raccogli gocce e griglia sono asportabili e lavabili in lavastoviglie per la massima igiene e praticità.

La macchina per caffè De Longhi è versatile e facile da utilizzare: grazie all’ampio display full touch 3,5” a colori TFT, puoi impostare le funzioni che più preferisci e, in pochi secondi, potrai gustarti una bevanda senza precedenti. In un attimo si passerà dal chicco alla tazzina, al semplice tocco di un tasto.

Svegliati con gusto, e lasciati sedurre dall’odore del caffè appena macinato, e dalla cremosità della schiuma di latte, densa come al bar. Fai questo investimento, ed acquista la qualità. De Longhi è il re del caffè italiano perfetto, direttamente a casa tua. Acquista la macchina per caffè, con LatteCrema System integrato, e goditi tutte le sue funzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.