Il LAPTOP che sta facendo impazzire tutti: A MENO DI 500 EURO, affrettati!

Il laptop a meno di 500 euro che sta facendo impazzire il web, scoprilo ora!

Se anche tu hai un vecchio laptop a casa, che utilizzi ormai da tantissimi anni e che vuoi cambiare? Scommetto, che da tempo, vorresti trovare l’offerta che fa proprio per te? Oggi, ne ho trovata una apposta, economica e super cliccata sul web. Il laptop di VGKE F15 ad un prezzo super basso, a soli 459,99€.

Non dirmi che non ti sei ancora deciso? Sì, ti sto dicendo che questo laptop sta davvero facendo impazzire tutto il web! Guarda con i tuoi stessi occhi, lo avrai a pochissimo con tanto di coupon di 60€. Tutto quello che dovrai fare è selezionare il coupon ed aggiungere il pc al carrello, al pagamento finale lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Il laptop a meno di 500 euro che sta facendo impazzire il web, scoprilo ora!

Non lasciarti scappare questa occasione unica, oggi potrebbe terminare anche a breve. Sta davvero facendo impazzire tutti, lo avrai con tanto di coupon da aggiungere. Un laptop di ultimissima generazione a veramente poco.

Questo modello scontato dispone di un processore Intel N5100 ad alte prestazioni, ma non solo, anche uno switch gratuito per più programmi. La frequenza principale del processore si aggira intorno ai 1,1 GHz e la frequenza turbo può arrivare fino a 2,8 GHz.

Possiede una tastiera full-size con retroilluminazione, premere “Fn+F5” contemporaneamente per accendere la tastiera retroilluminata. In grado di migliora la comodità dell’input, il tastierino numerico indipendente rende l’input ancora veloce e super conveniente. Dal design super moderno e anche molto semplice del corpo grigio di alta qualità.

Non lasciarti scappare questo pc per nulla al mondo, lo avrai a casa in poco tempo con tanto di sconto da aggiungere. Il laptop più cliccato del web che ti farà davvero impazzire in poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.