Il kit Bosch per conservare i tuoi alimenti

Non permettere agli alimenti di perdere le loro qualità e il loro gusto: acquista il kit sottovuoto Bosch, e conserva i cibi nel modo corretto

Non sei fan degli sprechi e preferisci conservare piuttosto che gettare via? Con il kit sottovuoto Bosch puoi sigillare i tuoi alimenti e mantere la loro freschezza e le loro qualità inalterate. Lo trovi su Amazon, ad un prezzo stracciato: soli 38,24€, per un kit provvisto di tutto, funzionale, e pratico da utilizzare.

Con il 26% di risparmio, potrai ricevere a casa tua il kit Bosch, e metterlo subito alla prova. Sigilla ermeticamente gli alimenti e mantiene freschi più a lungo, sia nel congelatore, nel congelatore, in dispensa.

Kit sottovuoto Bosch, tutto l’occorrente per preservare la qualità degli alimenti

Nel kit, troverai un contenitore da 1,0l per la conservazione degli alimenti sottovuoto, 3 sacchetti per sottovuoto da 1,2l e 3 sacchetti per sottovuoto da 3,8l. Ovviamente, troverai anche una potente pompa sottovuoto, che rimuove l’aria dagli accessori e sigilla il tutto ermeticamente. Il contenitore può essere lavato in lavastoviglie, riposto in frigo o introdotto nel microonde, e questo perché Bosch punta tutto su materiali di prima scelta, che durano nel tempo e non deludono il cliente.

Inoltre, anche i sacchetti sono lavabili e riutilizzabili, e ciò permette di sprecare meno plastica, e di inquinare di meno. Il motore della pompa è silenzioso e produce poche vibrazioni, perché più innovativo rispetto alle vecchie macchine per sottovuoto sul mercato.

Mettere gli alimenti sottovuoto è semplicissimi e velocissimo. In questo modo, non dovrai più buttare via del cibo solo perché non sai come conservarlo. Con la tecnologia sottovuoto, anche a distanza di tempo, l’alimento mantiene inalterate le sue qualità, e ti permette di essere gustato quando vuoi.

Ed ora, non ti resta che fare un ultimo passo, aggiungere il prodotto al carrello, ed approfittare subito dello sconto Amazon. Preserva i tuoi alimenti, e non sprecare più il cibo che può essere conservato con la tecnologia sottovuoto.

