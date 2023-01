Il green in casa tua, con la serra idroponica per interni

La serra idroponica Golumup è quello di cui hai bisogno per rendere più green la tua casa

Ami il verde ma non hai la possibilità di coltivare uno spazio al di fuori della tua abitazione? Ora, grazie alla serra idroponica, potrai coltivare verdura, frutta, ma anche fiori e piante, direttamente in casa tua. Acquistala ora su Amazon, ed applica il coupon per risparmiare 5€ sul prezzo di vendita.

Acquista la serra idroponica, e riempi la tua casa di verde. Potrai veder sbocciare il tuo fiore preferito, ma anche assaggiare la verdura nata dal frutto della tua attenzione e della tua cura.

Serra idroponica Golumup, la rivoluzione per un pollice verde

La serra idroponica per interno ha 4 modalità pre impostate con diversi rapporti di luce rossa e blu, e diversi tempi di luce, corrispondenti alle 4 diverse fasi di crescita delle piante. Il palo della luce ha un’altezza che può essere regolata, e che varia dai 20 ai 50 centimetri, per permetterti di alzarlo o abbassarlo a seconda delle tue necessità.

Nella confezione, troverai 12 spugne per la coltivazione, 1 bottiglia di granuli nutrienti, e 12 pali su cui le piante possono arrampicarsi. Ci sono 12 spugne perché potrai coltivare ben 12 piante contemporaneamente, se lo vorrai. Ognuna di loro troverà il suo spazio nella serra, e alla fine avrai un piccolo giardino botanico proprio in casa tua.

Le piante riescono a crescere bene perché il dispositivo è dotato di luce LED a spettro completo da 26W, che simula la luce naturale e promuove la fotosintesi in qualsiasi tempo per accelerare la crescita delle piante.

La serra intelligente regola il bisogno di ossigeno nelle piante e ti indica il livello di acqua minimo di avere nel serbatoio. In questo modo, potrai avere un piccolo orticello anche non avendo molto tempo a disposizione per curarlo, perché pensa a tutto la serra idroponica intelligente Golumup.

Acquista ora la tua serra su Amazon, risparmia con il coupon, e crea, in casa tua, il tuo angolo verde: un benessere per la mente e per il corpo.