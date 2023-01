Il giusto alleato in cucina, a soli 95,99€

Arrichisci il tuo modo di cucinare, e scegli la qualità del Made in Italy, con Lagostina e la sua pentola a pressione con 3 tipi di cottura

La cucina è il tuo regno? Allora, utilizza solo strumenti di qualità e professionali. Tra questi, ce n’è uno che ha 3 funzioni, che è Made in Italy, e in acciaio inox. Sicuramente, ti starai chiedendo di cosa si tratta. È la pentola a pressione Lagostina, in super offerta Amazon. A soli 95,99€, con un risparmio pari al 31%, sarà tua.

Non starci a pensare, ed acquistala prima che l’offerta termini. Cambierai il tuo modo di cucinare, il modo in cui percepirai i cibi sarà diverso, perché la pentola a pressione ti farà scoprire nuovi gusti e nuovi sapori.

Pentola a pressione by Lagostina, una garanzia nella tua cucina

Sponsorizzato da uno dei più grandi chef della nostra terra, Antonino Cannavacciuolo, Lagostina è un marchio Made in Italy, esperto e leader nel settore cucina. Porta sulle tavole degli italiani la sua esperienza, e la sua qualità. Con la pentola a pressione LagoEasy’Up Technology, ha voluto proporre un modo funzionale e pratico di cucina, diverso dalle pentole a pressione di altri brand. Aprirla e chiuderla, con una sola mano, sarà facilissimo. Inoltre, la cottura a pressione permette di preservare le vitamine, i sali minerali, e tutte le sostanze nutrienti dell’alimento, perché riduce i tempi di cottura del 50%.

È dotata di 6 sistemi di sicurezza, e il fondo a 3 strati si adatta a tutti i piani di cottura, anche a quello ad induzione. Puoi cuocere a vapore, ad immersione, oppure puoi fare una bella rosolatura, e tutto questo solo con un unico strumento, ovvero la pentola a pressione Lagostina. Se ami le verdure, ma cucinare non è il tuo forte, questa pentola è perfetta per te, perché non dovrai fare altro che mettere tutto dentro e al resto penserà lei. Potrai gustare piatti ricchi di sostanze nutrienti e di sapore.

Un modo innovativo di vivere la cucina e le sue pietanze. Potrai avvicinarti a piatti più sani, cotti in maniera quasi naturale, preservandone le loro qualità. I grassi si dimezzano, con questa pentola a pressione, e la bontà si moltiplica. Non farti sfuggire un’offerta come questa. Amazon ti sta mandando un chiaro segnale di allarme: la tua cucina ha bisogno di questo strumento, e tu non puoi non accontentarla. Acquistala subito, e porta la pentola a pressione in casa tua, per accontentare tutti i palati della tavola.

