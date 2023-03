Il gioiellino XIAOMI per monitorare temperatura e umidità è SCONTATISSIMO (ancora per POCO!)

Compralo adesso, la mega offerta Amazon sta per scadere!

Le fantastiche Offerte di Primavera di Amazon stanno per terminare quindi correte ad acquistare ad un prezzo pazzesco questo gioiellino utilissimo in casa. Parliamo del Monitor Di Temperatura e Umidità marcato Xiaomi, al momento in promozione speciale con uno sconto pazzesco del 33%.

Potrete acquistare il dispositivo super comodo a soli 19 euro, anziché 29 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averlo direttamente a casa domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. L’offerta è valida ancora per pochissime ore quindi vi consigliamo di coglierla al volo!

Monitor Di Temperatura e Umidità Xiaomi: ecco come funziona

Questo Monitor marcato Xiaomi è un gioiellino utilissimo in casa o in ufficio per tenere sempre sotto controllo i dati inerenti la temperatura e l’umidità nell’ambiente.

I chip ed i sensori ad alta precisione garantiscono l’accuratezza dei dati visualizzati e registrano la cronologia dei cambiamenti di temperatura ed umidità in casa. L’ampio display e-ink permette un ampio angolo di visione da qualunque prospettiva. In più la progettazione a più componenti lo rende flessibile per essere posizionato in qualsiasi angolo della stanza senza dare il minimo ingombro.

Il range di umidità calcolato va da 0%RH a 99%RH, mentre quello dell’umidità da 0°C a 60°C. In questo modo il dispositivo è in gradi di fornire assistenza e supporto per la salute dell’intera famiglia durante tutto l’anno. In più può essere sfruttato come orologio con fuso orario multiplo da impostare con formato 12h o 24h.

Oggi il Monitor Di Temperatura e Umidità marcato Xiaomi è in promozione speciale con uno sconto pazzesco del 33%. Potrete acquistare il dispositivo super comodo a soli 19 euro, anziché 29 euro, compresa spedizione gratuita. L’offerta è valida ancora per pochissime ore quindi approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.