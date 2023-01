Il gadget ideale per i neo genitori

Facile da utilizzare, utile, pratico, compatto: tutto questo e molto altro in un unico dispositivo, il mangiapannolini Tommee Tippee

Dopo che il tuo bambino ha fatto i suoi bisogni, vorresti solo avere una bacchetta magica per far scomparire gli odori? Non temere, la magia non serve. Ci pensa il mangiapannolini biologico Tommee Tippee, in offerta ora su Amazon, a soli 42,99€.

Questo fantastico dispositivo ti garantisce una protezione contro odori e germi, ed è l’unico che gira e sigilla completamente e singolarmente ogni pannolino.

Bye bye cattivi odori: ci pensa il mangiapannolini Tommee Tippee

Oltre ad essere efficiente e funzionale, il mangiapannolini è anche ecologico. La sua struttura, infatti, è in plastica riciclata, e completamente riciclabile. Inoltre, possiede una greenfilm, ovvero una pellicola multistrato antibatterica.

Questo piccolo dispositivo racchiude in sé una grande funzione, perché permette di inquinare di meno, evitando che le persone gettino i pannolini un po’ ovunque, e trattiene germi ed odori che potrebbero invadere la tua casa.

Ogni ricarica contiene abbastanza pellicola antibatterica per avvolgere fino ad un mese di pannolini a seconda delle dimensioni e del numero di pannolini usati. E’ una vera svolta per i neo genitori, e pensa che sollievo per chi accoglie in casa una coppia di gemelli. L’amore si raddoppia, ma la fatica e gli odori si dividono.

Nonostante il suo design compatto, che ti permette di tenerlo in ogni stanza, senza che occupi molto spazio, questo mangiapannolini arriva a contenere fino a 28 pannolini.

Usarlo è semplicissimo, e già dopo i primi utilizzi, non potrai più fare a meno della comodità e della praticità questo accessorio ti offre. Acquistalo subito, e risparmia il 34% con Amazon, per una casa più profumata, libera da germi e batteri, ed un ambiente meno inquinato.