Il fai-da-te facilitato con il trapano avvitatore HYCHIKA

Se sei un appassionato di fai-da-te non puoi proprio lasciarti sfuggire questo trapano avvitatore. Acquistalo ora su Amazon e usufruisci del coupon del 15%.

Se sei una persona a cui piace costruire e aggiustare questo prodotto fa proprio al caso tuo. Il trapano avvitatore HYCHIKA è perfetto per il fai-da-te di ogni genere. Ora puoi acquistarlo su Amazon approfittando della possibilità di usufruire di un coupon del 15% che sarà applicato al prezzo del prodotto una volta inserito nel proprio carrello.

Con il trapano avvitatore HYCHIKA il fai-da-te e i piccoli lavori in casa diventano un piacere

Questo è un prodotto 3 in 1, difatti è un:

trapano

martello

cacciavite.

Tra le caratteristiche più importati da menzionare ci sono: la coppia massima pari a 45 Nm, 2 diverse velocità a 400 e 1500 RPM e una frequenza di impatto di 6400/24000 RPM. Tutto questo fornisce al trapano avvitatore HYCHIKA un controllo preciso per la perforazione di tanti materiali come il legno, il metallo, la plastica e il cemento.

Il trapano è dotato di ben 21 possibili impostazioni e mandrino in metallo da 13 mm rende la punta più stabile. Viene venduto con 2 batterie incluse che garantiscono un tempo di lavoro più lungo. Il caricatore rapido poi può caricare velocemente, praticamente in una sola ora. Questo trapano è poi dotato di un display a LED su cui è possibile visualizzare il livello della batteria. Inoltre presenta un luce led incorporata davvero molto comoda da usare nei luoghi con poca luminosità.

Nella confezione sono poi presenti ben 56 punte di diversi tipi e per tutte le necessità. E poi il doppio interruttore di protezione impedisce l’accensione accidentale della macchina e garantisce operazioni di taglio più sicure, migliorandone notevolmente la sicurezza. L’impugnatura, avvolta in morbida gomma, è progettata per fornire il massimo comfort e anche controllo. Infine questo trapano avvitatore è dotato di una comoda fibbia per cintura per averlo sempre a portata di mano.

Se sei un appassionato di fai-da-te non puoi proprio lasciarti sfuggire questo trapano avvitatore. Acquistalo ora su Amazon e usufruisci del coupon del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.