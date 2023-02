Il dispositivo Imetec eco-frienfly e beauty trend

Mai più bollette da brividi per via del phon: con l'asciugacapelli Imetec ECO, il risparmio è garantito, e il risultato è professionale

Quest’anno, per San Valentino, vuoi fare o farti un regalo con i fiocchi? Scegli il marchio Imetec, leader nel settore di strumenti per la casa e per la cura della persona. Non hai nemmeno idea di cosa ha creato questo fantastico brand: un asciugacapelli con consumo energetico ridotto. Hai capito bene, potrai acquistare un asciugacapelli Imetec ECO, e potrai farlo approfittando dello sconto Amazon. Ordinandolo subito sul sito, potrai riceverlo prima del 14 febbraio, e pagarlo soli 35,99€.

L’asciugacapelli, solitamente, è il nemico delle bollette elettriche, perché viene utilizzato da tutti, e consuma abbastanza. Con Imetec, però, le stangate sono solo un lontano ricordo. Grazie a questa fantastica invenzione, infatti, potrai risparmiare sull’energia, sfruttando la tecnologia imetec eco technology 1400 w.

Asciugacapelli Imetec ECO, per un risparmio da urlo

Imetec ECO SE9 1000 è l’asciugacapelli Made in Italy, dalle elevate prestazioni, e con un ridotto consumo energetico. 100% delle prestazioni, con un risparmio pari al 33%. Non è magnifico? Non dovrai più sentirti in colpa per passare ore nel bagno, dedicandoti alla tua chioma, perché con questo asciugacapelli il consumo è davvero minimo.

All’interno della confezione, assieme all’asciugacapelli, troverai un convogliatore professionale e un diffusore per creare volume e ricci naturali. Puoi scegliere tra 8 diversi livelli di temperatura e fissare la tua piega, in un attimo, con il tasto colpa aria fredda.

Eco techonology pensa al tuo consumo e ti consente di risparmiare, senza rinunciare alla qualità. Imetec è una garanzia, ed affidarti a questo marchio altro non può essere che una scelta ottimale.

Questo fantastico asciugacapelli potrebbe essere un’ottima idea regalo per il giorno di San Valentino. Sei ancora in tempo ad ordinarlo, per riceverlo prima del 14 febbraio, e per approfittare dello sconto Amazon. Non perdere altro tempo, e passa ad Imetec ECO: la bellezza non ha prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.