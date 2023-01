Il dispositivo a BASSO CONSUMO anche per esterni

Non rovinarti le serate in compagnia, passate in giardino, solo per via del freddo: con la stufa elettrica per esterni avrai calore e risparmio assicurati

Non rinunciare al calore, nemmeno quando sei fuori casa, grazie alla stufa elettrica per esterni, in offerta su Amazon a soli 97,99€. Questa offerta non durerà in eterno, ma sappi che, acquistando questo prodotto, in eterno avrai un risparmio sulla bolletta, perché è un dispositivo a BASSO CONSUMO. Che aspetti? Approfitta dello sconto, e fai subito il tuo ordine. Con l’11% di sconto, potrai accaparrarti questa stufa elettrica pensata per esterni. Ma non è finita qui, perché Amazon ti mette a disposizione un coupon del 30%, che ti consente di risparmiare ancora. Non è magnifico? Prendi l’occasione al volo.

Non sei ancora soddisfatto? Su Amazon è possibile anche acquistare il prodotto usato, ma in buone condizioni, a soli 88,99€. Un risparmio nel risparmio, che non puoi farti sfuggire.

Stufa elettrica per esterni Blumfeldt, l’innovazione che ti fa risparmiare sull’energia

Grazie alla stufa elettrica per esterni Blumfeldt, potrai organizzare feste all’aperto, grigliate con i tuoi amici. Pensa che peccato sarebbe non poter sfruttare lo spazio outdoor che possiedi, solo a casa delle basse temperature! Con questo dispositivo, non dovrai più temere che accada ciò, perché ogni momento sarà buono per fare festa.

Non preoccuparti, perché non vedrai le tue bollette schizzare alle stelle: grazie al suo basso consumo, la stufa elettrica ha dei costi davvero limitati. Impostando il timer di spegnimento sul radiatore infrarossi, sarete sicuri di non sprecare energia inutile, prolungando i vostri eventi senza sensi di colpa verso l’ambiente e la bolletta.

La lampada ad infrarossi predispone di elemento riscaldante a carbonio che fornirà tre diversi livelli di calore e potenza: 850, 1650 oppure 2500W. Grazie al telecomando, potrai controllare la temperatura anche a distanza.

È un vero e proprio must per gli spazi aperti, perché ti consente di sfruttarli in ogni momento, e tutto con dei costi davvero bassi. Puoi posizionare la stufa dove meglio credi, dove ne necessiti, scegliendo altezza ed angolazione.

Prendi al volo la possibilità di risparmio che ti offre Amazon, e scegli di acquistare la stufetta elettrica, nuova o usata, per dare una sensazione di comfort ai tuoi ospiti, ma anche a te stesso, in ogni stagione.