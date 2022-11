Il cuocipappa multifunzionale in offerta al BLACK FRIDAY

Il cuocipappa Philips multifunzionale, che adempie a quattro funzioni, con facilità e praticità.

Tutta l’efficienza di più strumenti in uno solo: il pratico e multifunzionale cuocipappa Philips Avent SCF883/01 è ora scontato del 51%, grazie al Black Friday Amazon. Hai capito bene, uno sconto pari a più della metà del prezzo di partenza, che ti permette di acquistare il prodotto a soli 99,99€. Che aspetti? Acquistalo ora!

Il cuocipappa Philips possiede un rivoluzionario design 4 in 1: cuoci a vapore, frulla, scongela e riscalda le pappe fatte in casa. Con questo fantastico prodotto, puoi cuocere fino a quattro pasti contemporaneamente nel vaso da 1000 ml. Inoltre, tutti i componenti sono facili da pulire: vaso e lama lavabili in lavastoviglie e serbatoio dell’acqua facilmente accessibile.

Divertiti in cucina con il pratico e versatile cuocipappa Philips

Con il cuocipappa Philips, potrai creare ricette gustose e nutrienti, come quello per lo svezzamento della nutrizionista Emma Williams. Prepara i pasti del tuo bimbo ad ogni stadio della sua crescita: dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento. Il cuocipappa farà sempre al caso tuo, in ogni tappa alimentare del tuo bambino, perché in grado di soddisfare ogni tua (e sua) esigenza.

Tutte le parti che entrano in contatto con alimenti ed acqua sono realizzate con materiali privi di BPA per un uso sicuro. In questo modo, potrai preparare i pasti senza doverti preoccupare di nulla. Dalla frutta a alle verdure omogeneizzate, all’aggiunta di ingredienti di carne, pesce e pollo per dare consistenze più masticabili. Il cuocipappa 4-in-1 è di aiuto in ogni fase del percorso. Il cuocipappa 4-in-1 healthy ti consente di preparare pappe nutrienti fatte in casa, tutto nello stesso recipiente. Puoi portare il cibo in tavola immediatamente o metterlo via nel contenitore incluso nella confezione e riscaldarlo dopo con le funzioni riscalda o scongela. Inoltre, non c’è nessun bisogno di stare ad aspettare o sorvegliare la cottura. Un bip ben distinguibile ti dirà quando la pappa sarà cotta alla perfezione. Ti basta solo capovolgere il recipiente, frullare e servire oppure metter via per un altro momento.

Acquista il cuocipappa Philips Easy Pappa Plus 4 in 1, per preparare pappe nutrienti e gustose, anche con l’aiuto e la guida delle ricette della nutrizionista infantile Emma Williams. Approfitta ora dello sconto, e non farti scappare questa super occasione.

