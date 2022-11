Il conto alla rovescia per Natale con il calendario dell’avvento Hero, al BLACK FRIDAY

Il calendario dell'avvento Hero, per contare i giorni che mancano al natale con gusto e leggerezza

Il natale è sempre più vicino, e per non perdere il conto dei giorni che mancano alla festività più amata e attesa da tutti, acquista il calendario dell’avvento Hero, ora in offerta con il BLACK FRIDAY, su Amazon. Approfitta dell’offerta ed acquistalo a soli 34,04€.

Con il calendario dell’avvento di Hero vi aspettano 24 mini confetture da 28,3g, perfette per ogni occasione. La tradizione vuole che la prima casella del calendario dell’avvento venga aperta il primo dicembre. Aprendo una casella al giorno, e gustando la mini confettura all’interno, le 24 caselle verranno esaurite in tempo per il giorno di Natale, il 25 dicembre.

Il calendario dell’avvento più gustoso di sempre

All’interno del calendario dell’avvento, troverai diversi gusti tra cui: fragole, lamponi, ciliegie nere, ciliegie rosse, albicocche, frutti di bosco, mirtilli, pesche e arance amare. Potrai sbizzarrirti con colazioni, merende o aggiungere le confetture alle vostre ricette.

Hero è un’azienda internazionale presente in numerosi paesi, conosciuta in tutto il mondo grazie alla qualità e bontà dei suoi prodotti. Vale la pena gustare le sue marmellate, giorno dopo giorno, fino ad arrivare al natale.

Potrai fare un regalo alla tua dolce metà, ai tuoi amici, a qualcuno della tua famiglia, o anche a te stesso. Con il calendario dell’avvento Hero, non vedrai l’ora di aprire una nuova casella, per scoprire un nuovo gusto, una nuova nota di dolcezza che inebrierà il tuo palato. Potrebbe essere un’ottima alternativa rispetto ai classici calendari dell’avvento con cioccolatini o quant’altro. Con questo calendario Hero, potrai gustarti il contenuto di ogni casella, senza doverti preoccupare della linea.

Non lasciarti scappare l’offerta che Amazon ha creato per te, in occasione del Black friday, ed acquista il calendario dell’avvento Hero, per riscoprire il gusto delle piccole cose, e per un countdown che non è mai stato più dolce di così. Acquistalo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.