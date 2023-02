Il contenitore magico per i tuoi pasti sempre al top

Non rinunciare ad un pasto caldo/freddo, neanche quando sei fuori casa, grazie al thermos per alimenti King Food

Se sei spesso fuori casa, ma non riesci a rinunciare ad un pasto di qualirà, acquista il thermos per alimenti King Food, in promozione su Amazon a soli 23,01€. Un prezzo davvero conveniente, per un prodotto così utile e pratico. Lo sconto del 23% ti aspetta, non fartelo scappare.

Ha l’aspetto di una borraccia, è leggero e comodo da portare dietro, in ogni occasione. Gustare un pasto decente, fuori casa, non è sempre così semplice. Grazie a questo fantastico thermos, però, la temperatura di ogni alimento verrà preservata al meglio, per ore.

Thermos per alimenti King Food, per un pasto da vero re

Questo thermos, dal design unico, mantiene gli alimenti freddi, alla loro temperatura, per ben 14 ore, mentre quelli caldi per 9 ore. Grazie alla sua pratica composizione, nella chiusura si ripone perfettamente un cucchiaio pieghevole in acciaio inox. Inoltre, una volta svitato, il tappo può essere utilizzato a mo’ di ciotolina.

Lavarlo è super semplice, perché ti basterà riporlo nel cestello superiore della lavastoviglie. E’ il prodotto ideale per chi passa molto tempo fuori casa, ma non vuole ridursi a mangiare sempre in fast food o tavole calde. In questo modo, potrai preparare il tuo pasto a casa, e portarlo con te, senza timore che esso perda la sua bontà orginaria.

In ufficio, a scuola, durante una giornata outdoor, porta sempre con te il thermos per alimenti King Food, e gusta un pasto da vero re.

Approfitta ora dell’offerta Amazon, e goditi il gusto del tuo pasto, fuori casa, anche dopo ore. Un marchio di qualità, che produce anche altri accessori perfetti per l’outdoor, e che punta tutto sulla praticità delle sue creazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.