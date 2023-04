Il cinema dove vuoi tu con il Mini Proiettore Portatile WiFi in OFFERTA

Mini Proiettore Portatile WiFi è un prodotto incredibile, con cui potrai gustarti i tuoi contenuti preferiti come se fossi al cinema!

Se stai cercando un modo per migliorare la tua esperienza cinematografica e goderti i tuoi film preferiti con uno schermo più grande, il Mini Proiettore Portatile WiFi in offerta su Amazon con uno sconto del 19% è la soluzione ideale per te.

Riproduci tutto ciò che desideri con il Mini Proiettore Portatile WiFi

Questo mini proiettore è dotato di connettività Wi-Fi, che ti permette di scaricare e utilizzare le principali app di streaming come Netflix e YouTube senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Grazie ai suoi 8 GB di spazio di archiviazione e alla CPU Quad Core Cortex A55, potrai godere di prestazioni elevate e un’ottima efficienza energetica.

Il supporto per treppiede incluso rende il Mini Proiettore Portatile WiFi perfetto per l’utilizzo all’aperto, garantendo esperienze audiovisive indimenticabili anche fuori casa.

La batteria ricaricabile offre fino a 4 ore di autonomia, permettendoti di goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni.

Il proiettore è compatibile con USB, HDMI, Miracast, Airplay e funziona con dispositivi Android e iOS, oltre a console come PS5, Xbox, Nintendo Switch e notebook.

I chipset DLP Cinema e la luminosità di 300 ANSI-Lumen assicurano un’ottima qualità dell’immagine, offrendoti una visione nitida e dettagliata.

Un pratico telecomando gratuito è incluso per facilitare la navigazione e il controllo del cursore del mouse.

L’audio può essere riprodotto attraverso l’altoparlante integrato o tramite un dispositivo esterno Bluetooth.

Il Mini Proiettore Portatile WiFi viene fornito con un anno di garanzia e aggiornamenti automatici.

Per registrare la garanzia, basta scansionare il codice QR presente sull’ultima pagina del manuale delle istruzioni.

In conclusione, il Mini Proiettore Portatile WiFi è un dispositivo versatile e funzionale, ideale per guardare film, partite e video in compagnia, sia in casa che all’aperto.

Approfitta dell’offerta limitata su Amazon e risparmia 65€ sul prezzo di listino acquistando questo fantastico prodotto con uno sconto del 19%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.