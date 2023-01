Il campanello wireless è proprio quello che serve nella tua CASA SMART

Un campanello wireless, impermeabile e installabile ovunque, acquistalo ora su Amazon a soli 16,99 euro.

Adesso che è tutto pratico, smart e senza fili nella tua casa smart anche il campanello deve assolutamente esserlo. Per questo abbiamo scovato per te un oggetto fantastico in tal senso. Puoi acquistare adesso su Amazon il campanello wireless a soli 16,99 euro.

Dimenticati di fili e lavori murari, da oggi puoi installare il campanello wireless dove vuoi

Il campanello wireless proposto è dotato di un sistema di codice digitale, difatti quando questo viene premuto si inviato automaticamente un segnale radio al ricevitore. Con codici diversi sulla stessa frequenza quindi non dovrai minimamente preoccuparti di una possibile interferenza con i dispositivi simili che hanno i tuoi vicini.

La distanza tra trasmettitore e ricevitore arriva fino a 400 metri e la gamma radio è sufficiente per installare il campanello senza fili praticamente in qualsiasi punto della casa, assicurandoti in questo modo di non perderti nessun visitatore o pacchetto. Inoltre puoi scegliere la tua suoneria preferita tra ben 38 diverse melodie e il volume è regolabile su 4 livelli. Oltre alla suoneria poi anche il ricevitore del campanello appare come un segnale visivo. Se viene premuto il campanello, lampeggia un cerchio LED blu, che è molto visibile soprattutto al buio. La sua installazione è davvero facile. Dovrai semplicemente collegare il ricevitore a una presa di corrente europea e il gioco è fatto. Se ti manca spazio puoi fissare il trasmettitore anche al telaio della porta con del nastro biadesivo. E poi questo campanello da esterno è impermeabile, non dovrai preoccuparti di pioggia o umidità.

Un campanello wireless, impermeabile e installabile ovunque, acquistalo ora su Amazon a soli 16,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.