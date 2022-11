Black Friday Amazon: Campanello smart in SCONTO ECCEZIONALE

Il dispositivo è ideale per qualsiasi ingresso di casa ed è anche compatibile con Alexa

L’ingresso di casa è importante e con questo dispositivo sarà più funzionale ed elegante che mai! Parliamo di Blink Video Doorbell, il campanello smart con integrazione Alexa che in occasione della settimana del Black Friday è in offerta speciale su Amazon. Da oggi è possibile acquistarlo con uno sconto eccezionale del 30% quindi a soli 41,99 euro anziché 59,99 euro.

La spedizione del prodotto è completamente gratuita e può essere richiesta anche la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Blink Video Doorbell: il campanello smart di ultima generazione

Blink Video Doorbell è un campanello smart ideale per qualsiasi casa. Si può usare il dispositivo sia in modalità wireless che collegandolo ai fili del campanello già esistente.

Che voi siate a lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, Blink Video Doorbell vi permette di vedere chi c’è alla porta d’ingresso in ogni momento direttamente sul vostro smartphone attraverso video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte (con audio bidirezionale).

La configurazione del dispositivo può essere effettuata in pochi minuti: basterà accedere all’account o crearne uno nuovo nell’app Blink, aggiungere il dispositivo all’account e connettersi al Wi-Fi, selezionare l’installazione desiderata e, infine, seguire le istruzioni nell’app per completare la configurazione. Blink Video Doorbell è anche compatibile con Alexa che avvisa quando un visitatore suona il campanello o quando viene rilevato un movimento.

Ovviamente il campanello è resistente alle intemperie grazie a un sigillo interno che protegge dall’acqua. La placchetta sul retro del dispositivo serve esclusivamente per installarlo su una parete e non ha alcun impatto sulla resistenza alle intemperie.

La confezione in promozione include Blink Video Doorbell, due batterie al litio AA e un kit di montaggio (incluse viti e tasselli). In occasione della settimana del Black Friday il campanello di ultima generazione è in offerta speciale su Amazon: con uno sconto eccezionale del 30% è possibile acquistarlo a soli 41,99 euro anziché 59,99 euro.

