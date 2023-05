Il Braccialetto intelligente HONOR Band 7 a MINI PREZZO: ultimi a disposizione

ll fitness tracker di alta qualità offre molte funzionalità avanzate tra cui la rilevazione della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno.

Se stai cercando un dispositivo che ti aiuti a tenere traccia della tua attività fisica e del tuo stato di salute, HONOR Band 7 potrebbe essere la scelta giusta per te! E adesso, grazie alla promozione disponibile su Amazon, puoi acquistarlo in offerta speciale a soli 44 euro.

Procedendo con l’ordine, potrai infatti applicare un coupon di sconto pari a 5 euro: lo sconto viene applicato al checkout ed è valido fino al 31 maggio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili. In più la spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’orologio smart direttamente a casa domani stesso con l’attivazione gratuita di un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? L’offerta è limitata e i pezzi stanno andando a ruba!

HONOR band 7: tutte le caratteristiche e le funzionalità

Il dispositivo è anche resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e ha una lunga durata della batteria di fino a 14 giorni. In più, grazie alla funzionalità di notifica intelligente, puoi ricevere notifiche sul tuo polso per chiamate in arrivo, messaggi e promemoria.

HONOR Band 7 è compatibile con Android 5.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo, quindi puoi usarlo con la maggior parte dei telefoni cellulari sul mercato. Inoltre, l’app HONOR Health & Fitness, disponibile gratuitamente su iOS e Android, ti aiuta a monitorare la tua attività quotidiana e a controllare le impostazioni del tuo dispositivo.

Insomma, se sei alla ricerca di un dispositivo di monitoraggio dell’attività fisica e del benessere che offra molte funzionalità avanzate, HONOR Band 7 è quello che fa per te! Grazie alla promozione disponibile su Amazon, puoi acquistarlo in offerta speciale a soli 44 euro. Il tempo a disposizione è limitatissimo quindi corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.