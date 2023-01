Il bollitore elettrico Laica ha qualcosa che nessun altro ha!

Di bollitori ce ne sono tantissimi in commercio ma siamo sicuri che il bollitore elettrico Laica che ti proponiamo noi ha qualcosa che non hai mai visto in nessun altro elettrodomestico simile, scommettiamo? Puoi acquistare ora su Amazon il bollitore firmato Laica con erogazione di una singola tazza e usufruire di uno sconto del 23%.

Grazie a questa promozione pagherai questo elettrodomestico efficiente ed ecologico solo 76,99 euro.

Bollitore elettrico Laica con erogazione di una singola tazza

Il bollitore elettrico Laica Dual Flo è l’innovativa soluzione che unisce le funzioni di un semplice bollitore a quelle di un erogatore di acqua necessaria. Consente di bollire ed erogare solo la quantità di acqua desiderata evitando così inutili sprechi.

Combinando l’utilità di un bollitore standard con una macchina automatica “One-Cup Dispenser“, il bollitore Dual Flo è una soluzione innovativa 2 in 1 che fa bollire solo l’acqua necessaria, fungendo da erogatore per l’acqua di cui hai bisogno: è lo speciale bollitore che offre l’erogazione di una tazza di acqua calda, rendendo questo semplice gesto più sostenibile per il pianeta. Difatti in questo modo risparmia energia e evita sprechi di acqua.

Questo bollitore elettrico è dotato di due funzioni regolabili:

modalità bollitore

modalità erogatore.

La capacità minima del bollitore è pari a 0,75 litri, quella massima è di 1,5 litri. Mentre la capacità di erogazione di una tazza va da 150 a 250 ml.

Si tratta di un elettrodomestico veloce e conveniente, in quanto Dual Flo è dotato della funzionalità automatica di erogazione di una tazza. Puoi inoltre selezionare tra diverse opzioni, ovvero da 150 ml, 200 ml e 250 ml a seconda della dimensione della tazza.

