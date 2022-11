Il BLACK FRIDAY chiama e Kindle Paperwhite risponde

Kindle Paperwhite, per leggere i tuoi libri ovunque, in totale leggerezza, e senza compromettere l'affaticamento degli occhi

Con l’offerta targata BLACK FRIDAY, non puoi di certo farti sfuggire il nuovo Kindle Paperwhite. Riscopri il piacere della lettura, in qualsiasi posto, senza doverti più preoccupare della luce, o persino dell’acqua. Grazie all’offerta che Amazon mette a tua disposizione, durante il black friday, potrai risparmiare il 14%, ed acquistarlo a soli 119,99€. Acquistalo, e porta sempre con te il gusto di un buon libro.

Ora con schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 300 ppi e bordi sottili per leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole.

Leggi il tuo libro preferito ovunque, con Kindle Paperwhite

Tantissimi libri da leggere ovunque: salva migliaia di racconti e portali sempre con te. Una singola ricarica del dispositivo tramite USB-C dura settimane, non solo poche ore. Inoltre, dì addio agli occhi stanchi ed affaticati, grazie alla regolabilità della luce da bianco ad ambra.

Come se non bastasse, puoi portare il tuo Kindle Paperwhite anche in spiaggia e, persino, nella vasca, in quanto resistente all’acqua. Il tuo Kindle è testato per resistere a immersioni accidentali in acqua.

Acquista un Kindle Paperwhite e iscriviti a Kindle Unlimited: ricevi 3 mesi di abbonamento gratuiti. Sfrutta l’accesso illimitato a milioni di libri. Leggi dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo.

Amazon ha pensato a te, e il black friday ci ha messo lo zampino, con questo sconto di cui non potrai far altro che approfittare. In un’era in cui la tecnologia la fa da padrona, il gusto di sfogliare un buon libro è stato un po’ accantonato, ma con Kindle Paperwhite, leggero, waterproof, con luce che si regola da sola, potrai immergerti nella lettura quasi come se lo stessi facendo con un libro in carta e penna. Portalo sempre con te, ed utilizzalo sui mezzi, in spiaggia, in piscina, in una giornata al parco. Approfitta ora dell’offerta e fatti, oppure fai, un regalo.

