Il BLACK FRIDAY che pensa a te: stiratrice verticale Ariete in promozione

Stiratrice verticale Ariete, per una stiratura non ingombrante, semplice e veloce

Odi il ferro da stiro, l’asse che occupa spazio e non sai mai dove riporla, e tutto ciò che riguarda lo stirare? Con la stiratrice verticale Ariete, risolvi tutti i tuoi problemi e stira in tranquillità. Grazie al BLACK FRIDAY, la trovi su Amazon con uno sconto di quasi la metà del prezzo, a soli 29,99€. Affrettati a scoprire l’offerta.

La stiratrice verticale Ariete è un ottimo prodotto per rinfrescare rapidamente, in ogni momento, uno o più capi senza l’utilizzo dell’asse da stiro. E’ un ferro da stiro portatile, da tenere sempre con te, anche in valigia durante i tuoi viaggi, per avere indumenti sempre stirati in ogni occasione.

Stira quando e dove vuoi con la stiratrice verticale Ariete

Questo accessorio è perfetto per stirare e rinfrescare velocemente tendaggi ed indumenti, senza il bisogno di porli sull’asse da stiro, direttamente dalla loro postazione. La stiratrice verticale è comoda, leggera, maneggevole. Grazie al corpo slanciato ed all’impugnatura ergonomica con finitura soft touch, potrai stirare con leggerezza e senza fatica.

Il serbatoio estraibile può essere riempito direttamente sotto al rubinetto, o con l’apposito misurino. In dotazione, avrai anche spazzola pelucchi e spazzola con setole. Se in casa hai amici a 4 zampe, non c’è niente di più efficace di una bella passata di vapore sui tessuti per stirare i igienizzare in un colpo solo. Ottima sia per casa, che fuori, in modo da avere indumenti perfetti ovunque, e in qualsiasi momento. Non dovrai più preoccuparti dei vestiti sgualciti in valigia, o delle tende difficili da rimuovere, e non dovrai nemmeno più passare ore ed ore con il ferro da stiro in mano.

La maggior parte di noi odia stirare, ma grazie alla stiratrice verticale, tutto sarà più semplice e veloce. Il vapore è pronto in 30 secondi, e in un batter d’occhio, il tuo outfit sarà perfetto. Acquistala ora con il Black friday di Amazon.

