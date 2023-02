Riscaldamenti eccessivi? CONTROLLA la temperatura per meno di 10€

Per una questione di risparmio economico e impatto ambientale, acquista l'igrometro da interni per meno di 10€ su Amazon.

Per una questione di risparmio economico e impatto ambientale, bisognerebbe mantenere la temperatura di casa sempre in un certo limite, così come il livello di umidità: scopri come farlo per meno di 10€ su Amazon.

Sei nel calduccio della tua casa, in un bel tepore confortevole che contrasta il gelo esterno: sei sicuro che però non sia eccessivo? Occhi secchi, gola che “pizzica”, mal di testa… tutto questo può essere segnale di un eccessivo riscaldamento interno e di un conseguente abbassamento dell’umidità in casa, che dovrebbe sempre attestarsi al di sopra del 50%. Un ambiente con poca umidità è un ambiente dove possono proliferare virus e batteri, che persistono grazie al calore a volte molto superiore alla media. Da oggi puoi controllare tutti questi parametri con un piccolissimo dispositivo che costa meno di 10€.

ThermoPro TP157 è un igrometro digitale per ambienti che monitora la temperatura e l’umidità in tempo reale, permettendoti di effettuare una eventuale regolazione appropriata. Un corretto controllo dell’umidità interna ha grandi benefici per la pelle, gli allergeni ed altri problemi di salute. Con una lettura ad alta precisione e un ampio campo di misurazione, questo prodotto è il termometro igrometro digitale perfetto per la tua casa fornendoti le condizioni di vita migliori.

Batteria di lunghissima durata e iper precisione della temperatura

Il termometro digitale ThermoPro offre un design perfetto per posizionarlo sul tavolo. Inoltre, è anche possibile montarlo su una parete e con il suo retro magnetico puoi monitorare la qualità dell’aria ovunque! E’ alimentato da una comune batteria AAA con una durata di 18-24 mesi, dandoti la possibilità di risparmiare tempo e denaro senza dover sostituire frequentemente le batterie!

Ci stai ancora pensando? Con lo sconto del 31% applicato da Amazon, questo igrometro costa solamente 8.99€. Acquistalo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.